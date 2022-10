Reordenamiento del centro de Ciudad Obregón vendrá después de reparar las calles, asegura alcalde

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante la preocupación y presión de las cámaras empresariales por el desorden que se vive en el primer cuadro de la ciudad con los comerciantes ambulantes, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano aseguró que el reordenamiento del centro sí se atenderá durante su gobierno, pero hasta que se arreglen primero las calles.

Al ser cuestionado sobre los avances que se tienen en cuanto a la solución de esta problemática, señalada por las cámaras empresariales a lo largo de las distintas administraciones municipales, el presidente se limitó a decir que “por lo pronto tenemos que recuperar las calles, una vez que logremos recuperarlas entonces sí vamos al segundo paso, pero por supuesto que ya estamos trabajando en eso”.

Exigen “orden en la casa”

En las últimas semanas la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) reiteró su llamado a las autoridades correspondientes para que pongan “orden en la casa”, señalando que se ha dejado de aplicar correctamente el reglamento en torno a los permisos que se otorgan a vendedores ambulantes en el primer cuadro de la ciudad. “El ambulantaje ha crecido de forma desmedida y esto a la vez es un indicador de que algo no anda bien en la economía. Los vendedores ambulantes se han apropiado de banquetas, áreas peatonales, parques y callejones, afectando no solo a los ciudadanos, sino al comercio formal, ya que los comerciantes formales pagan impuestos”, dijo Gustavo Cárdenas, consejero de la cámara.

Recordó que se ha tenido acercamiento con las autoridades municipales actuales, las cuales hicieron el compromiso de dar fin a este problema histórico.

Se hizo un levantamiento y hasta donde recuerdo la mitad de los comerciantes ambulantes que se encuentran operando en las calles no tienen permisos. No estamos pidiendo que los quiten porque todos tenemos necesidad de trabajar, lo que no queremos es que estén todos juntos en un solo lugar, es decir, que sean reubicados”, explicó.

Cabe señalar que según Manuel Montaño, líder de la Asociación de Comerciantes en Pequeño de Cajeme, actualmente hay cerca de 300 vendedores en el primer cuadro de la ciudad, entre establecimientos y ambulantaje.

Francisco Mendoza, coordinador de Protección Civil, confirmó a TRIBUNA que en los últimos 5 meses se han reubicado 22 puestos ambulantes por cuestiones de seguridad, al operar con gas y aceite.

