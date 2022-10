Tecmilenio cierra exitosamente el 'Stay Green' con un panel de expertos; TRIBUNA participa en el panel

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este jueves, la Universidad Tecmilenio campus Ciudad Obregón realizó de manera exitosa el cierre del evento ‘Stay Green’ con un panel de expertos profesionistas de la región y miembros del consejo empresarial, el evento estuvo enfocado en el que los estudiantes de quinto semestre tuvieran una experiencia vivencial a través de talleres teórico-prácticos, simulación de certificados, dinámicas, interacciones con la red de apoyo de profesional, así como empresas socio formadoras, expertos y egresados.

Esto con el objetivo de reducir la brecha de estudiantes indecisos sobre su elección de carrera, apoyando y acompañando en su orientación en la toma decisiones.

El panel de expertos giró en torno a las experiencias que los estudiantes vivirán en un futuro en el mundo laboral, así como los retos que enfrentarán en esta etapa, se destacó aquellas competencias y habilidades que se deben de poner en práctica para tener una exitosa etapa laboral, además de que se hizo énfasis en los aspectos importantes que se deben de tener en mente a la hora de tomar la decisión de qué carrera estudiar.

Tecmilenio cierra exitosamente el 'Stay Green' con un panel de expertos

Cabe mencionar que cada una de las actividades realizadas forman parte del plan vocacional que Universidad Tecmilenio despliega con el objetivo de que la comunidad estudiantil tome decisiones enfocadas a su propósito de vida.

Los integrantes del panel de expertos son: Lic. Sergio Marcial Garcia Vargas, director General de TRIBUNA y miembro del consejo empresarial de Tecmilenio Ciudad Obregón; Lic. Elisa Iveth Morales Rodríguez, presidenta de AMMJE Asociación Mexicana de mujeres jefas de empresa y presidenta del Consejo empresarial de Tecmilenio campus Obregón; Ing. Arturo Alberto Knapp Navarro, director de KN materiales y miembro del consejo empresarial de Tecmilenio Ciudad Obregón; Mtra Cecilia Ivone Velasco Corrales, directora de Canaco Obregón y el Mtro. Miguel Alfredo Romandia Sandoval, profesor de cátedra de la Universidad Tecmilenio.

Durante su participación, Sergio Marcial Garcia Vargas, destacó: “Probablemente hoy no tomaría las decisiones que tomé al principio, pero no me arrepiento de todo lo que hice porque las malas decisiones que tomé me ayudaron en la vida para estar hoy aquí donde realmente quiero estar".

Fuente: Tribuna