Operativos de búsqueda de los desaparecidos de Loma de Bácum se retomarán tras 7 meses

Bácum, Sonora.- Tras darse a conocer, que el pasado miércoles, fueron entregados los restos mortales de Gustavo A.H., uno de los 10 desaparecidos del poblado de Loma de Bácum en julio de 2021, Anabela Carlón Flores, vocera de los familiares de los desaparecidos, señaló que este caso se ha manejado independiente al resto, al no ser miembro de la tribu y que el resto se mantiene presente en sus exigencias además de que después de 7 meses se retomarán los operativos de búsqueda.

Las investigaciones se tienen que llevar a cabo y concluirse de alguna manera, eso no lo tenemos que estar exigiendo, ya que es una obligación de la Fiscalía, y aunque no se nos han presentado muchos avances, se nos informó que se retomarán las búsquedas este mes, ya que no todas las personas aparecieron, las búsquedas siguen, pero aún no nos detallan la fecha”, declaró.