Ciudad Obregón, Sonora.- La felicidad de los padres radica en brindar a los hijos los cuidados para que crezcan sanos y felices, pero existen casos que los problemas obligan a ‘mover montañas’, tal es el caso de la familia Calderón Montes, quienes, desde el nacimiento de su pequeña Adriana Isabela, han luchado en brindarle la mejor calidad de vida tras ser diagnosticada con fenilcetonuria clásica.

Sarita Montes madre de la pequeña Adriana de un año diez meses, compartió para TRIBUNA, que pese a contar con el servicio del Seguro Social, ha tenido que hacer lo imposible para conseguir el tratamiento de la menor, una fórmula especial, a causa de que la institución no le surte las cantidades necesarias, ni en los tiempos que se requieren.

Andreita sufre de fenilcetonuria y su salud está en riesgo por la falta de atención del IMSS

Cuidados especiales

"He estado acudiendo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y nos dicen que no tienen la fórmula, al no encontrar un proveedor, pero mi niña necesita alimentarse, es lo único que puede comer, ya que por su enfermedad no puede comer proteínas y requiere de una dieta especial, la cual debe de llevar de por vida. Hace siete meses le recetaron 8 latas de fórmula y solo me surtieron cuatro, además que hace 3 meses, conseguí que autorizaran el subsidio para conseguirlas por fuera, pero aún no me las han reembolsado”.

Del mismo modo, informó que ante la urgencia de poder tener controlada la enfermedad de Andreita, y por la escasez de la fórmula, ha solicitado a familiares en Estados Unidos, que la compren haya, pero al momento de intentar ingresar la solicitud de subrogación en el IMSS, le informaron que al ser factura extranjera no se puede brindar la devolución del monto gastado.

Es tal la desesperación que tenemos y la impotencia de que no se nos dé un buen servicio, que acudimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para interponer una queja la cual fue turnada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos; así como en el mismo IMSS, interpusimos una queja, pero sin tener una respuesta favorable”, declaró.

Ajena a la problemática, la pequeña Andrea, interrumpe la entrevista, pidiendo entre llanto su biberón, y una vez conseguido sonríe y vuelve a dormir; acto seguido, Sarita retoma la palabra y señala: “No pedimos que el Seguro nos dé dinero, exigimos que se nos brinde una atención, ya no de calidad, sino lo mínimo básico; para tener un control de la salud de mi pequeña, cada tres meses la llevó a Hermosillo a realizarse un estudio de Tirosina, porque antes me lo pagaba el seguro para hacerlo en la Clínica San José, pero ahora en ninguno de los dos lados lo hacen”.

Para finalizar Sarita Montes, explicó que, ante la respuesta de la falta de proveedor por parte del IMSS, se abocó a encontrar uno, el cual señaló aún tendrá que ser avalado por la institución médica.

Ante la falta del tratamiento, Sarita solicitó cualquier apoyo por parte de la ciudadanía, e informó que para contactarla puede ser mediante el número celular 644254 4553, agradeciendo de antemano el apoyo para mantener el cuidado de la pequeña.

Fuente: Tribuna