Sonora vive un regreso a clases a medias; no hay infraestructura y faltan maestros

Ciudad Obregón, Sonora.- Hay cientos de niños en el sur del estado que no han podido regresar al 100 por ciento a clases presenciales pese a que ya pasó más de un mes desde el inicio del nuevo ciclo escolar. Aunque las razones son muchas, la principal es que los planteles todavía no cuentan con la infraestructura para poder recibirlos.

De ello dan cuenta más de una decena de manifestaciones pacíficas por parte de padres de familia y maestros que piden desesperados a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) que los volteen a ver. Entre las principales quejas se encuentra la falta de aires acondicionados, la maleza excesiva, la falta de limpieza y hasta hay algunos planteles que no tienen luz.

Estudiantes, mamás, papás y docentes se cuestionan sobre dónde quedó la prometida rehabilitación de todos los espacios educativos que las autoridades dieron por hecho al inicio del ciclo escolar. En agosto la SEC informó que se trabajaba en la rehabilitación de 90 escuelas mientras que el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) se encargaría de 220 más, sin embargo la realidad es otra.

En las últimas semanas han sido varios los planteles educativos de Cajeme donde se han dado cita padres y alumnos para pedir a las autoridades acciones concretas, la primaria 'Centro Escolar Cajeme' es uno de ellos. En esta escuela ningún estudiante ha podido tener clases presenciales pues no está habilitada; en los salones los mesabancos están llenos de tierra y basura además de que no tienen aires acondicionados.

Lorena Maldonado, madre de familia, detalló que la molestia es la falta de información por parte de las autoridades encargadas, así como el desinterés de rehabilitar el plantel. “Nosotros hemos venido varias veces a limpiar la escuela, y no se hace nada, ahora con este llamado para manifestarnos, vinieron a realizar los trabajos que no han hecho hace tiempo”.

Otro caso es la primaria ‘Esteban Teros Careaga’ de la colonia Beltrones donde se ha denunciado la falta de limpieza y de aires acondicionados, los menores han tenido que tomar solo 3 horas de clases al día para no exponerse a enfermedades. Aurora Cruz, madre de familia, señaló que las autoridades les indicaron que desde inicio de curso se habían comprometido a instalar las unidades de refrigeración, pero no ha sido así.

Los hechos han sido similares en Guaymas donde las intensas lluvias por el monzón mexicano, que trajeron inundaciones a la región, dejaron al menos 12 escuelas totalmente inhabilitadas para operar al inicio del ciclo escolar el pasado 29 de agosto, lo que se traduce a un número importante de estudiantes que no tuvieron clases presenciales.

De acuerdo con la delegación regional de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) después de coordinarse las dependencias de los tres niveles de gobierno, fue posible la apertura de las escuelas paulatinamente, por lo que más del 90% brindan el servicio de clases presenciales.

La única excepción es el preescolar 'Diana Laura de Colosio' en Empalme, donde continúan los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento de la infraestructura para que abra sus puertas a los alumnos y docentes lo más pronto posible, por lo que los menores continúan recibiendo atención educativa a distancia.

La amenaza del dengue, la falta de maestros y el mal estado de las escuelas ha incrementado el ausentismo escolar en algunos planteles de Navojoa. A mes y medio del regreso, la principal demanda es la falta de maestros, por ello, al menos dos escuelas han sido tomadas.

Es el caso de la primaria en Pueblo Mayo y la primaria ‘Felipe Salido’. Esta última tiene más de tres semanas denunciando la falta de maestro para el grupo de cuarto ‘C’, por lo que se anunció que a partir de este lunes 10 de octubre, los padres de familia cerrarán el plantel, en caso de no obtener respuesta por parte del delegado regional de la SEC, Rafael Enríquez Corral.

El pasado 16 de septiembre, el maestro solicitó permiso para ausentarse y hasta el momento no ha regresado, nuestros hijos solo acuden a la escuela a ver películas y están perdiendo clases, lo que no se nos hace justo", mencionó Alejandra Cruz, madre de familia.

Debido a la falta de recursos y a la mala planeación de las autoridades, existen casos donde los menores no pudieron regresar a clases, debido a que el plantel representa un peligro o incluso foco de infección para los niños; tal es el caso del Jardín de Niños ‘Juan de la Barrera’, donde los padres de familia se manifestaron para exigir baños dignos y seguros.

Nuestros niños ni tienen disponible los baños, ya tienen un mes sin regresar a clases y no es posible que estén perdiendo la oportunidad de aprender porque no pueden regresar a una escuela en condiciones dignas y seguras; no sé si las autoridades puedan trabajar en un lugar donde no puedan ir al baño", indicó Jazmín, madre de familia.