IMSS-Bienestar en Sonora avanza; AMLO promete "uno de los mejores Sistemas de Salud del mundo"

Ciudad de México.- El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, compartió en la conferencia presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los avances del programa IMSS-Bienestar en Sonora. Seguido a 'El Pulso de la Salud', el mandatario mexicano reiteró que continúan las labores para que México tenga "uno de los mejores Sistemas de Salud Pública del mundo".

En la 'mañanera' de este martes 01 de noviembre, efectuada desde Palacio Nacional, Robledo Aburto compartió que en los avances del programa IMSS-Bienestar en Sonora, ahora hay una cobertura de hasta el 67 por ciento en médicos especialistas, un 50 por ciento de cobertura de médicos generales y en enfermería en 15 hospitales, 219 unidades de salud. No obstante, aún hay trabajo por hacer en la entidad

Luego de esta presentación, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano, AMLO, señaló que es "un hombre de palabra", y que para finales del año próximo, la República Mexicana tendrá "uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo“. López Obrador aseguró que el Gobierno Federal cuenta con el presupuesto suficiente para brindar la atención médica, estudios, y medicamentos gratuitos a los ciudadanos.

Todo esto: atención médica, tofos los medicamentos no solo el cuadro básico, los estudios, van a ser gratuitos. Le informo a la gente y reitero: nos alcanza el presupuesto, no tenemos problema porque no hay corrupción y por eso podemos garantizar el derecho del pueblo a la salud", agregó.