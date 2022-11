Panteones en Navojoa con cupo para solo un año de sepelios; están saturados

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Navojoa cuenta con tres panteones municipales, sin embargo, en ninguno de ellos se cuenta con espacio suficiente para realizar algún sepulcro, situación que ha provocado un descontrol al interior de cada camposanto.

Fue a finales del año 2018, cuando se gestionó la ampliación del Panteón Jardín, lo cual, aumentó el cupo para sepulturas por lo menos, cinco años más, sin embargo, esa área se saturó nuevamente tras la contingencia sanitaria y hasta el momento, Navojoa no tiene un proyecto real para la construcción de un nuevo Panteón.

Sin espacio

La pandemia del Covid-19, aumentó el número de defunciones en la ‘Perla del Mayo’ durante los últimos dos años, por lo que según las autoridades, la ampliación en el terreno aledaño al Panteón Jardín resultó insuficiente y actualmente las estadísticas señalan que sólo queda un año aproximadamente para sepulturas.

Nosotros logramos en los primeros meses, gestionar una ampliación en el Panteón Jardín, donde pudimos garantizar aproximadamente cinco años de vida útil, sin embargo, de acuerdo a las estadísticas, a esa área quizá sólo le queda un año para sepelios", Jesús Guillermo Ruíz Campoy, ex síndico procurador.

Ruíz Campoy, ahora regidor, mencionó que ante la falta de espacios, las calles internas del panteón desaparecieron, para poder continuar realizando sepelios, lo cual genera confusión entre los visitantes.

Así lo confirmó Rosalía Cruz, quien confesó que se le dificulta encontrar la tumba de su madre, debido a que no hay pasillos que ayuden a identificar su ubicación.

Es un caos, cada año hay menos paso hacia las tumbas, ya no hay calles para poder guiarme y en la noche de las velaciones, prácticamente nos perdemos. Es una lástima que nuestros panteones hayan terminado así, debido a una mala administración”, confesó.

Por su parte, Ruíz Campoy, señaló que el sobrecupo en los panteones se debe a la falta de voluntad, por parte de los responsables en administrarlos, ya que la comuna cuenta con la posibilidad de adquirir terrenos aledaños a los panteones municipales para su ampliación.

Es cuestión de voluntad, inclusive con dinero del Ayuntamiento se puede comprar más terreno. Inclusive hay un particular que nos ha ofrecido un terreno adyacente al panteón de Las Piedritas, es algo que sí se puede hacer", puntualizó.

Sin embargo, ante la falta de proyectos sólidos, Navojoa continuará con la falta de cupo, el desorden y el vandalismo en sus panteones.

Proyecto en el olvido

Fue el pasado mes de mayo, cuando Sindicatura Municipal concedió una entrevista a TRIBUNA sobre el proyecto en puerta de la construcción del nuevo Panteón Municipal, sin embargo, hasta el momento el proyecto se encuentra en el olvido.

Se pretendía que el nuevo Panteón se ubicara en la zona conocida como ‘Las Ánimas’, a un costado del cerro de la Virgen de Guadalupe, para garantizar al menos tres hectáreas de terreno para futuras sepulturas.

“Estamos en pláticas para hacer el trámite, queremos ver si es posible que el Ejido Antonio Rosales nos donen parte del terreno y si no se logra, veremos la forma en la cual se pueda comprar el terreno, ya que es algo muy importante al no contar con reservas territoriales", indicó Griselda Lorena Soto Almada, sindica municipal. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado ningún avance del proyecto.

