Solaqua no permitía ingresar a la planta; el Ayuntamiento de Cajeme tardó en tomar acciones

Ciudad Obregón, Sonora.- Al exhibir que las plantas tratadoras de agua residual norte y sur a cargo de la empresa Solaqua llevan años sin funcionar adecuadamente, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, justificó que hasta ahora se tomaron acciones legales y se dio a conocer la situación debido a que no se les permitía ingresar al lugar.

Quiero aclarar que nosotros sí presumimos que existía esta situación, pero no era tan sencillo demostrarlas fácticamente, porque no se nos permitía entrar a las instalaciones, de hecho se prohibía al mismo Oomapasc entrar a ver el estado de las plantas tratadoras", mencionó.

Detalló que fue en el mes de abril aproximadamente cuando se empezaron a hacer estudios de los químicos del agua que estaba saliendo de estas plantas, teniendo especial cuidado.

Lo hicimos de forma muy sigilosa, posteriormente iniciamos el procedimiento judicial ya con el apoyo de la Procuraduría Ambiental, Conagua y otras dependencias".

Está ya el procedimiento para que sea el Ayuntamiento el que opere las plantas, no quisimos darlo a conocer antes para no alertarlos y que se recurriera a un amparo, ha sido todo un proceso”. El munícipe explicó que fue gracias a una denuncia interpuesta por un ciudadano ante Protección Civil que se logró el ingreso a la zona, siendo esta por olores fétidos. Asimismo, defendió que esta situación es total responsabilidad de Solaqua y no de los funcionarios de Oomapasc o exfuncionarios de administraciones pasadas.

Solaqua no permitía ingresar a la planta

Al momento de que se hace la concesión la responsabilidad es la de la planta tratadora, a menos que el Oomapasc supiera lo que está pasando y no notifique. Nosotros cuando ya tuvimos evidencia de que la planta no operaba procedimos con el trámite legal. Estamos cumpliendo con el deber de cuidar la salud de los cajemenes", dijo.

Para finalizar, justificó que formalmente los resultados químicos de Solaqua arrojaban que se cumplía con la norma en cuanto al tratamiento de aguas residuales, por lo que “Oomapasc no tuvo necesariamente responsabilidad, nosotros sospechamos que aunque los resultados químicos salían negativos en cuanto a anomalías había irregularidades; decidimos cambiar de laboratorio, empezamos a hacer los análisis que indicaban que las cosas no eran así”, concluyó.

