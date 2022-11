En Cajeme, se prohíbe el uso de pirotecnia; no se podrá vender ni usar

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Argumentando a la pirotecnia en general como un riesgo para la salud humana, además de ser dañino para las mascotas, durante sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada este jueves, el cuerpo colegiado aprobó por mayoría la eliminación del uso de pirotecnia en el municipio.

Pese a que en lo acordado no se especifica el tema de la venta de la misma, durante la discusión de la iniciativa, se tocó el punto sobre la afectación económica que tendrá esta prohibición.

En esta discusión de la pirotecnia, considero que era importante tener información de Secretaría de Salud y de la propia Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), así como considerar a los comerciantes para que estos no adquirieran el producto y que serán afectados al no poderla utilizar", señaló el regidor Luis Bueno.

Por su parte la edil, Anabel Acosta, detalló que lo acordado abarca la eliminación tanto de la venta, como del uso de esta. “Anteriormente se trató de regular, pero ahora se elimina su uso, esto para evitar el daño ambiental, como el de las afectaciones a niños, y a los animales; no sé si hay sanciones, pero sí existe la proyección para el tema”.

Agregó que con esta medida se instruye a la dependencia encargada, a no expedir ni un solo permiso, lo cual aplicará tanto para los puestos semifijos como para los establecidos. “Pero también se elimina el uso porque había locales de eventos que adquirían estos fuegos artificiales y los utilizaban en sus instalaciones, ahora ya no está permitida esta práctica”.

Sobre la medida, el regidor Joel Mercado Mercado, señaló que el acuerdo tomado estipula que el municipio no expedirá permisos para la venta, por lo cual no se debería de tener presencia de este tipo de producto en el municipio. Finalmente, el regidor Fidel Covarrubias, agregó que, aunque aún no se ha detallado el papel que tomará Seguridad Pública Municipal, afirmó que sí se tendrán operativos coordinados con Sedena”.

Fuente: Tribuna