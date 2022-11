Heriberto sentenciado a 48 años, asesino de Andrea Carolina en Guaymas; padre reacciona

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Después que la familia de Andrea Carolina Osuna no cediera en ningún momento y no dejara de existir justicia, ayer jueves por la tarde se logró que se dictara 48 años de cárcel a Heriberto N., quien fuera su pareja sentimental.

El juez dictó sentencia ante las evidencias y el reclamo de la familia de la víctima, que demandaron en todo momento la máxima pena para el imputado.

De acuerdo con la familia Osuna además de las cuatro décadas de cárcel, el responsable deberá pagar además una multa como reparación del daño.

Cabe recordar que la condena hace oficial el veredicto del pasado 4 de noviembre, cuando el juez determinó que había los suficientes elementos para dictar culpabilidad al detenido del crimen que cimbró a la sociedad guaymense.

Mientras que Heriberto, de 39 años de edad, fue siempre el principal sospechoso del crimen tras la desaparición de Andrea Carolina.

“Nada me la regresa”

Andrés Osuna, padre de Andrea Carolina y quien no descanso en buscar justicia para su hija reveló que pedían la pena máxima de 70 años; “nos hicieron justicia, estoy devastado, estoy muerto en vida, porque nada me podrá devolver a mi pequeña, pero no queda impune el caso, nos hicieron justicia, porque cambiaron a los jueces corruptos, que solamente nos daban largas”.

A mi hija, ya nadie me lo regresa, se enamoró de un psicópata, a todos los guaymenses les pido que cuiden muchos a sus hijos”, relató con los ojos llorosos.

Cabe recordar que el caso de Andrea Carolina conmociono al Puerto, al ser una joven muy conocida y trabajadora de una preparatoria, donde su familia realizo diversas marchas con el apoyo de los guaymenses, presionando a las autoridades para que localizarán su cuerpo y se hiciera justicia contra el asesino.

Fuente: Tribuna