Sonora: Autoridades de Pótam analizan poner amparo contra Acueducto Yaqui

Guaymas, Sonora.- Dentro de las exigencias de revisión del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, uno de los puntos que algunos integrantes de la etnia han denunciado como fuera de la legalidad es la construcción del Acueducto Yaqui, señaló Agustín Molina, capitán de Pótam, agregando que se busca interponer un amparo para la revisión del proyecto.

El acueducto viejo Yaqui-Guaymas, ya estaba instalado en el pueblo para el abastecimiento de agua, y ahora con el nuevo proyecto del acueducto, completado en el Plan de Justicia Yaqui, llega una empresa y sin el debido permiso que debió de solicitar a la autoridad tradicional entra a la comunidad a hacer los destrozos que denunciamos”, declaró el capitán.

Del mismo modo explicó que los trabajos que se han realizado en Pótam, no cuentan con un estudio topográfico para ubicar las redes de agua que ya se tenían previamente. “Llega esta empresa y entierra su tubo, pero destroza toda la tubería, situación que dejó sin agua al pueblo, por lo cual se tuvo que cambiar una bomba, pero al encenderla se hace un inundadero por las tuberías dañadas”.

Agustín Molina agregó que por lo anterior, se contempla interponer un recurso de amparo contra la operación del acueducto, señalando que actualmente en el amparo vigente interpuesto contra la construcción del Distrito de Riego 018, se hace la observación de los problemas presentados en la comunidad con los trabajos del acueducto.

Para no mentirle al pueblo, el acueducto en la parte de Pótam ya está, pero aún sin agua, porque la gente que envió el gobierno para hacer la obra, debió de comenzarse desde donde se traerá el agua y no al revés, la comenzaron de abajo para arriba, en la zona de loma de Bácum y de Guamúchil, todavía no se ha comenzado la instalación, ni allá donde se va a instalar el tubo tampoco se ha hecho algún trabajo, entonces cómo es posible que estén ofreciendo agua”.

Explicó que el gobierno debe dar prioridad al tratamiento de agua en la zona denominada ‘El Chiculi’, donde se planea instalar el acueducto. En el mes de agosto, autoridades de la comunidad Yaqui, realizaron una visita a este punto, localizando agua estancada con peces muertos. “Esa agua es la que nos quieren dar, siendo que tenemos el derecho de agua en la presa de La Angostura, es por eso que se busca interponer el amparo, y se revise a detalle la situación”.

