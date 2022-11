Conagua ignora a AMLO y reparte agua de Sonora a favoritos, entre ellos grandes mineras

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente está molesto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y no ha dudado en confesarlo. Ayer, durante su conferencia de prensa, admitió que la dependencia otorgó una concesión a Grupo México (ya durante su gobierno) y eso le hizo dar un "coraje de buen tamaño". Sin embargo, no es la única concesión que la comisión ha otorgado, desobedeciendo así las instrucciones del primer mandatario.

La concesión a la que se refiere Andrés Manuel López Obrador está en Cananea y se le otorgó a Buenavista del Cobre S. A. de C. V. el 3 de junio de 2020. Pero quizás lo que hizo enfurecer al de Tabasco fue que quién la otorgó después se fue a trabajar a la empresa de Germán Larrea Mota Velasco. "Ayer hice un coraje de buen tamaño porque otorgaron unas concesiones de agua, ya en el gobierno nuestro, al principio, en Conagua, en Cananea. Y no solo eso, el que otorgó la concesión se fue a trabajar a la empresa a la que le otorgó la concesión", señaló el presidente.

De acuerdo con Conagua fue Víctor Hugo Alcocer Yamanaka quien dio dicha concesión cuando era responsable de la Subdirección General Técnica de la comisión. Y el área responsable de autorizar la prórroga fue la Subdirección General de Administración del Agua, a cargo entonces de Jorge Eugenio Barrios Ordóñez; notas periodísticas señalan que ambos renunciaron en septiembre a raíz del conflicto del agua en Chihuahua.

La favorita

Grupo México (a través de sus filiales: México Generadora de Energía; Buenavista del Cobre y Mexicana de Cobre) es la empresa más beneficiada con concesiones de agua en Sonora; según el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) tiene otorgados 90 millones 930 mil 432.8 metros cúbicos al año por el concepto de 'Volumen de extracción de aguas nacionales'.

Llama la atención el posicionamiento de López Obrador contra la concesión a la minera especialmente cuando el actual gobierno del estado, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, trabaja abiertamente con la empresa e incluso la ha defendido al tratarse de temas como el Río Sonora, donde la mina no ha reparado el daño ambiental causado por el derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos.

La concesión que hizo enojar a López Obrador es a Buenavista del Cobre por 300 mil metros cúbicos de uso industrial, pero en el estado la minera tiene 6 más. Mientras que por Mexicana de Cobre tiene 2 más y por México Generadora de Energía tiene una más.

No es la única

Como se recordará en agosto de este año, el presidente había dado la orden de no otorgar más concesiones en estados severamente afectados por la sequía entre ellos Sonora. "Conagua ya no va a dar, otorgar concesiones, pero tiene que ver con las autoridades municipales, estatales, que cuiden estos recursos, que no pase lo que sucedió en la Laguna, ya eso no se puede repetir", refirió los primeros días de agosto.

En el estado del primero de enero al pasado septiembre se han otorgado 160 concesiones de parte de Conagua de las cuales 78 se dieron después, entre agosto y septiembre, de acuerdo al Repda. Además, la Conagua ha otorgado concesiones a otras mineras como Cobre del Mayo de Invecture Group, una minera canadiense a la cual López Obrador (en 2019) le canceló su proyecto en Baja California Sur.

A Cobre del Mayo se le han dado un millón 650 mil metros cúbicos en 'Volumen de extracción de aguas nacionales' únicamente este 2022, pero el mandatario sólo ha dirigido su discurso contra Grupo México aunque haya otras industrias beneficiadas del agua. Más allá de ello, lo anterior da cuenta de que la Conagua sigue otorgando concesiones a la industria minera en Sonora, contradiciendo totalmente el discurso del presidente.

Fuente: Tribuna