Familiares de Yaquis agredidos en Vícam denuncian simulación de las autoridades en las investigaciones

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Tras los hechos violentos suscitados el pasado domingo en la comunidad Yaqui de Vícam Pueblo, donde al menos 5 integrantes de la etnia resultaron gravemente heridos, familiares y miembros de la tropa Yoemia denuncia que pese a que se dijo que se recibió apoyo por parte de las autoridades policiacas, esto no corresponde a la realidad.

Dianey Beatriz Barra Hernández, esposa de unos de los lesionados, en entrevista para TRIBUNA, compartió que, con testigos presentes, agentes ministeriales acudieron al hospital donde se encontraba internado su marido, luego de sufrir fractura de brazo durante la agresión, para tomar su declaración, pero señalando que esta no tendría repercusión, ya que de cualquier forma “no iban a hacer nada”.

Cuando llegaron los ministeriales, mi esposo (Germán Hurtado) se negó a dar declaración por las condiciones en las que estaba, aparte de que los agentes llegaron acompañados por una mujer que iba por parte de los agresores, lo cual altero a mi esposo; pero lo más molesto es que los del ministerio le dijeron que no importaba si no daba declaración o si no interponía alguna denuncia porque ellos de todos modos no iban a hacer nada”, declaró.

Del mismo modo, añadió que este tipo de simulaciones por parte de las autoridades investigadoras, es indignante. “Es una impotencia y un coraje que uno siente porque, que feo que nos digan que van a brindar ayuda y que hagan como que ayudan, mandando al ministerio a mandar declaraciones y después digan que no es importante, porque no harán absolutamente nada, es una simulación y no lo decimos solo por hablar, porque testigos de estas palabras tenemos”.

Fuente: Tribuna