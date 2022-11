"No se nos tomó en cuenta": Comerciantes de Ciudad Obregón sobre prohibición de pirotecnia

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que los regidores y el presidente municipal aprobaron prohibir la venta de toda clase de pirotecnia, la Unión de Comerciantes Ambulantes de Cajeme lamentó que no se tomara en cuenta la opinión de los vendedores, afirmando además que significará un “golpe considerable a la derrama económica”.

Fue el pasado jueves cuando se votó a favor de la cancelación de la expedición de permisos de productos pirotécnicos, ni explosivos, ni de luces navideñas. Manuel Montaño, líder de la Unión de Comerciantes Ambulantes, explicó a TRIBUNA que aunque el Ayuntamiento expide año con año aproximadamente 200 permisos para la venta de pirotecnia, son realmente cerca de 300 personas las que se dedican a esta actividad durante las fechas decembrinas, mismos que se verán afectados.

El Ayuntamiento aprobó que no se expidan permisos, por lo que nosotros vamos a ser respetuosos de la decisión. Sin embargo, no se nos tomó en cuenta, no tuvieron acercamiento con nosotros realmente", mencionó; el líder hizo una petición a las autoridades competentes: que una vez aprobado esto haya ‘piso parejo’. “Ya se aprobó, entonces ahora solamente pedimos que se cumpla, que no se permita a nadie vender pirotecnia realmente. Aquellas personas que tienen permiso por parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) tampoco pueden instalarse a vender sin contar con anuencia del municipio. Si esto se permite entonces va a haber un descontrol”.

Sin amparos

Sobre si se consideran o no interponer amparos por parte de algunos comerciantes que se dedican año con año a esta actividad, Manuel Montaño descartó que así sea. “No hay hasta el momento. Lo que sí es una realidad es que hablamos de un considerable impacto en algunas familias que se dedicaban a vender este material, habría que ver si quieren dedicarse a otro giro, de igual forma es un golpe considerable a la economía", explicó.

Para finalizar, el líder de la agrupación, recordó que estos productos suelen venderse de forma clandestina en algunos abarrotes o por medio de aplicaciones como WhatsApp, por lo que llamó a las autoridades a hacer cumplir con la decisión que se tomó. “Los regidores oyeron comentarios y aprobaron que no se venda ninguna clase de pirotecnia. La verdad es que las luces navideñas podrían venderse muy bien, ya que no hacen daño a nadie como los cohetes explosivos. Si el Ayuntamiento hace su trabajo y aplica multas al momento de darse cuenta de que algún puesto vende clandestinamente cohetes explosivos bajo el acuerdo de que solo se pueden vender luces navideñas, entonces simplemente no se tendría que recurrir a prohibir todo”, concluyó.

Cabe señalar que al momento de votar la iniciativa, los regidores afirmaron que la decisión se tomó en base a la demanda de asociaciones animalistas y en consideración a personas con autismo, debido a que los fuertes ruidos son contraproducentes.

