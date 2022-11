Miles de personas salen a gritar "El INE no se toca"; Sonora registra buena participación

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En varias ciudades de todo el país miles de personas salieron a las calles para expresar su rechazo a la Reforma Electoral que plantea el Gobierno Federal. Con la principal consigna "El INE no se toca" recorrieron las calles pidiendo se reflexione. La asistencia a la manifestación fue tal que la propia oposición superó sus expectativas.

En la Ciudad de México el recorrido fue del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, la marcha estuvo encabezada por figuras políticas, organizaciones y demás quienes aseguraron que iban en calidad de ciudadanos para presionar para que no siga adelante con la reforma que planea "desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE)".

José Woldenberg, expresidente del IFE, exigió defender el sistema electoral ante la pretensión de alinear los órganos electorales a la voluntad del gobierno. "Estamos aquí reunidos con un solo objetivo claro y trascendente: defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos construyeron, que ha permitido la convivencia y competencia de la pluralidad y la estabilidad políticas, la trasmisión pacífica de los poderes públicos y la ampliación de las libertades", señaló.

Woldenberg afirmó que la marcha supone "un compromiso con la democracia". "No a la destrucción del INE, no a la destrucción de los institutos locales, no al autoritarismo", gritó junto a los presentes en referencia a la iniciativa de López Obrador. A la marcha también acudieron dirigentes de partidos políticos de oposición, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó que lo que demostró su partido en las calles en defensa del INE, lo va a sostener en el Congreso.

Lo que mostramos hoy en la calle, lo vamos a sostener en el Congreso. Por supuesto que no va a pasar en el Senado, no va a pasar en Cámara de Diputados y respecto del PAN, en el PAN estamos unidos y fuertes para defender al INE, estamos con todos, estamos presentes. ¡El INE no se toca!", aseguró.

Por su parte, el líder del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno (a quien se acusa de haber traicionado a la coalición Va por México al votar a favor de la Reforma Militar) también acudió y prometió que el partido no votaría a favor. "Aquí estamos, en la marcha por la defensa de la democracia y la defensa del INE. Aquí está el PRI presente, con todas las y los priistas y la sociedad civil", expresó Moreno. El líder nacional del tricolor puntualizó que "el INE es intocable" y por ello, "vamos a defenderlo juntos, porque la democracia mexicana es de todos".

En Ciudad de México miles salieron a defender al INE

En Nuevo León, Morelos, Veracruz, Guerrero, Durango, Hidalgo, Yucatán, Nayarit, Tamaulipas, Aguascalientes y otros estados más reportaron también asistencia de miles de personas que con pancartas en manos salieron a gritar. "El INE no se toca" junto con otra similar, "Arriba la democracia, el INE no se toca" y "Yo sí defiendo al INE".

Sonora presente

Aún cuando la participación ciudadana es poca en las jornadas electorales, ayer miles asistieron a la convocatoria en Hermosillo. Se estima que fueron alrededor de 3 mil personas quienes acudieron a marchar desde la Plaza Emiliana de Zubeldía hasta el frente del Congreso Local; ciudadanos que participaron argumentaron que no se debe permitir que lo que está bien en el país sea eliminado a base de caprichos y ocurrencias.

En Hermosillo también hubo gran participación

En Ciudad Obregón otras 500 personas se manifestaron también con el mismo fin, el recorrido fue desde la plaza Álvaro Obregón a las instalaciones locales del INE. Eduardo Flores, uno de los principales líderes del No al Novillo, destacó que era importante la participación de la sociedad en las causas que valen la pena, dijo que no se trataba de un movimiento político si no de defender a un organismo autónomo que hace que las reglas del juego sean justas en las elecciones.

Desde Cajeme la sociedad gritó "el INE no se toca"

Agradece apoyo al INE

??Lorenzo Córdova Vianello, hizo un llamado a todos los mexicanos a no permitir que se pierda la autonomía de esa institución ante los "riesgos de regresión antidemocrática que vive el país". En un video publicado en redes sociales, en el que dejó en claro que se encuentra en la Ciudad de México y no en otro país, "como afirman los detractores de la democracia", Córdova Vianello pidió escuchar las palabras de Woldenberg en la manifestación, quien exhortó a "decir no a la destrucción del INE".

Hoy, vale la pena atender las palabras de Woldenberg y de otros luchadores sociales, activistas, políticos comprometidos con las causas democráticas, pertenecientes a las más diversas corrientes del pensamiento, que hicieron valiosas aportaciones a esta gran obra colectiva que hoy nos permite vivir en libertad y que nuestro futuro político se define a través del voto libre de las y los ciudadanos en elecciones auténticamente democráticas", expresó.

El presidente del INE informó que todos los integrantes del INE decidieron no participar en la marcha para evitar que quienes se opusieron a ella la descalificaran con el argumento de su presencia.

