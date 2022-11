Alcalde de Cajeme descalifica a participantes de la marcha en defensa del INE

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que el pasado domingo, en varias ciudades del país se realizaron manifestaciones en contra de la iniciativa de Reforma Electoral y entre ellas participaran alrededor de 500 habitantes de Ciudad Obregón, este lunes el alcalde de Cajeme Javier Lamarque Cano, en su rueda de prensa ‘Diálogos con Cajeme’ expuso que los participantes acudieron sin conocer el motivo de la marcha, así como que Instituto Nacional Electoral (INE) no se está viendo amenazado con la iniciativa.

“En relación a la manifestación del día domingo, quiero dejar claro que es bueno que la gente pueda manifestar libremente sus ideas, como parte de la democracia, lo que demuestra que no está amenazada”, declaró el munícipe. Posteriormente, opinó que la causa de la marcha de se encontraba mal argumentada, exponiendo que dentro del ámbito de una democracia no deben de existir instituciones “intocables” por los ciudadanos.

“El INE a través de su historia ha sufrido modificaciones como parte de un país democrático, cuando se cambió el IFE (Instituto Federal Electoral) a INE, nadie salió a la calle a decir que a este no se le toca. ¿O se refieren a que no se les toque el alto sueldo de los consejeros?, ¿A casi medio millón de pesos que recibe el presidente del consejo del INE?, ese no se tocó, y ahora sí”, señaló el munícipe.

Tras cuestionar las consignas de los participantes de la manifestación pacífica del día domingo, Lamarque Cano, expuso que a su punto de vista las personas que participaron, acudieron sin tener en claro los motivos de la marcha.

Estoy seguro que si se hace una encuesta para ver si están de acuerdo con que se les baje el sueldo a los funcionarios del INE, el 80 por ciento de la gente que salió a la calle, va a decir que sí, porque no saben”, señaló.

Fuente: Tribuna