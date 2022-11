Guaymense Bruno Díaz es portavoz de niños de México en la 'Feria de la Inclusión 2022'

Guaymas, Sonora.- Bruno Emilio Díaz Olimon participó como vocero de todos los niños y niñas del país en la cuarta 'Feria de la Inclusión 2022' que organizo el sistema DIF nacional.

Con gran ánimo, el guaymense emitió un mensaje sobre la importancia de la inclusión y el sentir de las niñas, niños y adolescentes durante la consulta infantil 'Me Escuchas 2022'.

El discurso fue en el monumento a la Revolución donde se dieron cita más de 90 dependencias de gobierno y organizaciones dedicadas a la atención a personas con discapacidad para ser parte de la feria, cuyo objetivo es impulsar un espacio de expresión, atención y sensibilización a favor de las personas con discapacidad.

En su intervención, Bruno Díaz mencionó que en la pasada consulta infantil 'Me Escuchas 2022' participaron un millón 271 mil 763 niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 1.89 por ciento viven con alguna discapacidad y comparten el gusto por jugar y divertirse.

Yo, en mi caso, fui un bebé prematuro que nació de cinco meses y mi retina no maduró, pero eso no ha sido impedimento para desarrollarme. Soy un niño que asiste a la escuela, escribo y leo braille, soy locutor, estudio música, paseo en bicicleta y voy al mar, teniendo la fortuna de rodearme a personas que me suman y me enseñan a ser mejor y más independiente”, expresó en su emotivo discurso, ante decena de personas que se congregaron en el emblemático monumento del país.