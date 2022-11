Tras enfrentamiento en Vícam, yaquis piden reconocer a sus autoridades y respetar sus leyes

Guaymas, Sonora.- El pasado 25 de septiembre, en reunión de los cuatro órdenes de gobierno que rigen a la etnia yaqui se acordó la destitución del entonces gobernador, pueblo mayor, capitán primero, comandante y secretario del Pueblo de Vícam avalados por las leyes de la Nación Yaqui. Pero la “falta de reconocimiento” (según denuncian), por parte del gobierno estatal y federal, de los sustitutos designados por la comunidad, está causando “corrupción”, “divisionismo” y “odio” entre los indígenas.

Aunque fue advertido por la tropa Yoreme ha sido ignorado y todo el conflicto estalló el pasado 6 de noviembre con un ataque a las nuevas autoridades. En entrevista para TRIBUNA, desde el lugar del enfrentamiento, Leobarda Espinoza Álvarez, cantora de la iglesia Yaqui, explicó que tras la agresión registrada en la enramada tradicional del Pueblo de Vícam como autoridad eclesiástica piden que se haga justicia y que los gobiernos respeten y reconozcan a las nuevas autoridades, ya que el no hacerlo ha derivado en confrontaciones entre los propios hermanos yoremes.

Pedimos justicia para los agredidos y el gobierno se lava las manos sobre este asunto, lo maneja como un problema interno, pero no lo es. Porque son ellos quienes están administrando a esa gente que nos viene a golpear, no está respetando nuestras leyes. Si se respetan se puede enderezar la situación, porque sería en beneficio de todos, no les tenemos rencor, nos da lástima el hecho”, declaró Teresa García Molina, cantora de la iglesia de Vícam.