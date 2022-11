Ciudad Obregón: En la colonia Villa Aurora sufren por falta de servicios

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Cada mañana Sergio Ricardo Peña, residente de la colonia Villa Aurora se levanta mucho antes que su familia para barrer las aguas negras que se estancan frente a su domicilio ubicado por la calle Fresnillo, y es que aparte de ser un potencial riesgo de salud, el cableado de electricidad que debería ir bajo las banquetas, desde hace meses se encuentra encima de estas, volviéndose un fuerte peligro.

Es un riesgo para cualquier persona que transite por aquí, pero mis hijas salen a la escuela temprano y me da miedo que un día se puedan electrocutar, ya que no solo es el peligro de los cables expuestos, sino que hay charcos y ya sabes que el agua y la electricidad no son buenos amigos”, declaró.

Falta de acciones

María Baldenebro, vecina de la colonia añadió que, en la zona, es muy seguido que se tengan drenajes colapsados, además de que, en temporadas de lluvias, inundaciones a causa del desbordamiento del canal de riego que pasa a metros de la colonia.

Seguido tenemos la calle llena de aguas negras, y aunque si vienen a atender los reportes los del Oomapasc (Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme), no muy seguido y solo vienen a destapar las alcantarillas, que nos dura cuando mucho un mes y luego otra vez tenemos el problema; pero al tener la colonia con el cableado de la luz por debajo de las banquetas, creemos que por estos taponamientos nos falla seguido el servicio de la energía eléctrica”, detalló.

Del mismo modo explicó que cuando se presentan los encharcamientos es cuando más fallas en el suministro de energía reportan. “Hemos pedido muchas veces que se dé una solución real y no solo que destapen los drenajes temporalmente, ya que cuando nos quedamos sin luz, nadie viene a pagarme la despensa del refri que se echa a perder, o las bolsas de hielo que compramos para conservar la comida un poco más de tiempo. Ahorita ya pasó la época de calor, pero los invito a que vengan a estar dentro de las casas sin poder prender el aire acondicionado o los abanicos”.

Finalmente, Verónica Macías, ciudadana, añadió que las condiciones de insalubridad por las aguas negras, ha ocasionado que varios residentes hayan presentado problemas de enfermedades intestinales.

Cuando salen mis niños a la escuela, tienen que ir brincando charcos, y cuando llegan vienen con los zapatos llenos de lodo que meten a la casa, pero también es un problema al ser de aguas negras".

