Itson exige un presupuesto justo al Gobierno del estado: “Las finanzas están comprometidas”

Ciudad Obregón, Sonora.- Al informar que el Gobierno del Estado solamente contempla una cifra de 319 millones de pesos para el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) en el Presupuesto de Egresos 2023, la Rectoría dijo estar desconcertada y exigió un presupuesto justo, pues dio a conocer que el estado debe dar lo mismo que el Gobierno Federal, cumpliendo con el modelo "50 a a 50".

Jesús Héctor Hernández López, rector de la universidad, explicó que el Gobierno Federal contempla un monto de 601 millones 080 mil 555 pesos, mientras que el gobierno estatal la cantidad ya señalada. Por ello, el instituto exige cuando menos 477 millones 504 mil 583 pesos por parte del estado.

El llamado es al gobernador Alfonso Durazo y al Congreso. La primera solicitud es que ya no se consideren los recursos propios de esta universidad pública estatal autónoma como ingresos del estado, los cuales posteriormente son aportados como subsidio. La segunda solicitud es que la aportación del estado sea al menos lo que la federación está precisando, que son 477 millones 504 mil 583 pesos, pues tenemos información de que son 319 millones lo que se contempla solamente", dijo.

Explicó que aun cuando a este monto estatal se le sumarán 99 millones de aplicación de recursos propios de organismos, lo cual aún no está garantizado, se obtendría un total de 418 millones, habiendo un faltante bajo este esquema de 60 millones de pesos.

"Las finanzas están comprometidas. La universidad no ha podido crecer, pero tenemos también un problema en la sostenibilidad. En el tema de los servicios personales, el Itson adeuda a trabajadores mejores condiciones, está el tema de los laboratorios para la formación de alumnos. No hemos dejado de trabajar con vocación y pasión. Nuestra oferta está acreditada por supuesto, no hemos sacrificado calidad pero urge el apoyo del Gobierno del Estado. Hemos tenido pláticas con las autoridades, por eso hay una extrañeza con la información que queremos aclarar, esperamos que nos atiendan", finalizó.

Fuente: Tribuna