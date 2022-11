Línea 1 en Ciudad Obregón incumple ruta; por la tarde deja de pasar por el IMSS

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Además de tener que esperar hasta una hora, usuarios de la línea 1 denunciaron que las unidades no concluyen el recorrido que marca la ruta, pues en más de una ocasión después de las 18:00 horas de la tarde esta deja de pasar por la calle Guerrero al poniente de la ciudad.

La ruta que recorre la línea 1 conecta el sector nororiente y poniente de la ciudad, la cual circula por calles como la No reelección, Jesús García, Guerrero, así como el bulevar Casa Blanca y bulevar Villas del Rey. Sin embargo, quienes hacen uso de ella manifestaron haberse quedado “a medio camino” en más de una ocasión.

Se ven afectados

TRIBUNA llevó a cabo un sondeo, durante el cual los cajemenses expresaron su sentir ante la situación. “Sin duda la línea 1 ha estado bajándonos antes de llegar a nuestro destino. He notado que últimamente esto se ha vuelto más frecuente lo cual claro que me afecta, porque además tarda mucho en pasar y tengo que caminar porque no termina su recorrido habitual por las noches”, dijo Ingrid Castelo, usuaria de dicha unidad.

En mi caso he tenido que agarrar Uber por la tarde noche, porque el camión no pasa tan seguido, y en más de una ocasión me he ido caminando de la Laguna del Náinari a Montecarlo; no sé si cambia la ruta en la noche o simplemente no circula", manifestó Natalia Pérez.

En lo anterior coincidió Arturo, quien expresó que suele desplazarse de su trabajo a su hogar por las noches. “Normalmente tomo la línea 1 y la verdad eso solamente me ha pasado en unas dos ocasiones últimamente pero sí es verdad que no termina la ruta. Lo malo es que no sabes cuándo sí lo hará y cuándo no. Me tocó una ocasión en la que tomé la línea y el chofer me dijo que no llegaría hasta donde habitualmente llega, que es por allá en Montecarlo, lo que hice fue hablar a mis papás para que fueran por mí”, mencionó.

Ante este panorama, los usuarios dijeron considerar otras opciones como plataformas de viajes para poder evitarse la larga espera y el camino a medias al abordar la línea ya señalada. Asimismo, llamaron a las autoridades competentes a mejorar el servicio del transporte urbano. “Yo pienso que definitivamente debe de cumplir con su ruta al menos y no dejarnos tirados”, dijo Arturo.

Cabe señalar que el equipo de TRIBUNA buscó la postura de la Delegación del Transporte en Sonora, sin embargo no recibió ninguna respuesta por parte de las autoridades correspondientes. Asimismo, se buscó información con distintos concesionarios, pero ninguno se ha pronunciado respecto a esta situación que se vive en la línea.

