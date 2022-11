Nuevas oficinas de Oomapasn: Un 'elefante blanco' en Navojoa; solo es módulo de cobro

Navojoa, Sonora.- En menos de un año, el edificio que serviría para modernizar las oficinas del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn), se ha convertido en un auténtico ‘Elefante Blanco’, esto al ser utilizado únicamente como módulo de cobro y no como oficinas operativas, tal y como se había planeado desde un principio.

Fue en septiembre del 2021, cuando la administración de Rosario Quintero inauguró las oficinas, luego de reconstruir el edificio que se encontraba en completo abandono, con una inversión que hasta el momento no se ha esclarecido.

“Este edificio hace más de nueve años que es propiedad de Oomapasn, donde se ubicaba el antiguo Hospital San José, por la calle Rayón. Durante más de 15 años han estado pagando renta con un total aproximado de más de siete millones 200 mil pesos, y ninguna administración anterior había pensado en apoyarlos en rehabilitar ese edificio como hoy lo estamos haciendo, donde el personal técnico y administrativo tomaron posesión inmediatamente de sus áreas”, afirmó Quintero Borbón durante la inauguración del inmueble.

Sin embargo, a pesar de que la idea era que Oomapasn ya no pagara renta de las oficinas, ubicadas por la calle Otero, el actual director general, Jorge Llamas Aréchiga, decidió no utilizar las nuevas instalaciones y continuar con los pagos por arrendamiento, los cuales, según se lee en el contrato obtenido por TRIBUNA (mediante transparencia con folio UDT/161/2022) el Organismo ha pagado más de 571 mil pesos, pese a manejarse con números rojos.

Al cuestionar a la Comisión del Agua Potable en el Ayuntamiento de Navojoa, por el motivo, en el cual, Oomapasn nunca utilizó las nuevas oficinas, Sara María Valenzuela Rosales, presidenta de la Comisión, reveló que el edificio no contaba con la capacidad de recibir a la plantilla laboral completa.

Cuando recién inició la administración, sí se cambiaron a esas instalaciones, me consta porque fui testigo cuando se trasladaron los muebles a las instalaciones nuevas, pero resultó que no cabían; Dentro del Organismo hay muchas áreas y el edificio no tenía la capacidad suficiente para recibir a todo el personal, faltaba espacio”, aseguró la edil.