Sonora: Agua, el intrincado reto que complica el Plan de Justicia Yaqui

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Después de resarcir las más de 32 mil hectáreas a la etnia Yaqui mediante un decreto, el Plan de Justicia debe caminar hacia el tema más puntiagudo de todos: el agua. Para ello, el Gobierno Federal tiene al Acueducto Yaqui y el Distrito 018, pero ambos proyectos ya están siendo un verdadero dolor de cabeza.

Lo anterior no solo porque cada día le queda menos tiempo al presidente para cumplir con ejecutarlas antes de dejar el cargo, sino porque ambas obras, en especial el Distrito 018, ya son motivo de conflicto legal. Además se le suma los cuestionamientos sobre la disponibilidad del agua, quienes aseguran que la verdadera pregunta es “¿de dónde saldrá?”.

Distrito 018, la cereza del pastel

El 23 de agosto de 2021 el pueblo Yaqui aprobó la creación del Distrito de Riego 018 con la particularidad de que ellos sean quienes lo administren y operen para su uso agrícola; según el decreto aprobado los Yaquis deberán ejercer el agua establecida en el Acuerdo Presidencial de 1937 y en la resolución presidencial emitida por el general Lázaro Cárdenas del Río.

Es decir, el 018 tendrá una superficie total de 126 mil 259 hectáreas ubicadas en el margen derecho e izquierdo del río Yaqui y contará con capacidad inicial de 673 millones de metros cúbicos, que permitirán regar una superficie potencial de 61 mil 223 hectáreas de cultivos. Actualmente este distrito, el cual es administrado (hasta el momento) por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), abastece 20 mil hectáreas de cultivo y usa 250 millones de metros cúbicos.

Lo anterior plantea el primer problema, especialmente para los productores del sur de Sonora: aumentar los metros cúbicos, es decir, pasar de 250 a 673 millones de metros cúbicos. El segundo enrollo es la inconformidad dentro de la misma etnia quienes exigen una revisión del decreto presidencial y acusan que las autoridades tradicionales han sido corrompidas para que se firmen los documentos. También acusan al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de intromisión para buscar que mediante el Plan de Justicia se avale la operación del Novillo.

Lo anterior ha desencadenado al menos 12 amparos tanto de los módulos del Distrito de Riego del Río Yaqui como de las propias autoridades eclesiásticas de Pótam. Además de que recientemente (el 25 de septiembre) se dio un enfrentamiento en Vícam entre miembros de la etnia, el cual se atribuye al ríspido ambiente que ha creado el Plan de Justicia al interior de la tribu.

“Ya lo habíamos mencionado, que si las autoridades no acataban las órdenes de la tropa Yoremia habría violencia, todo deriva de no respetar la Constitución y del tema de los amparos contra el Distrito 018, porque el INPI quiere poner a las autoridades que ya no son”, señaló César Cota Tórtola, vocero del pueblo de Loma de Guamúchil, el pasado 8 de noviembre.

¿De dónde sale el agua?

Luis Cruz Carrillo, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, señaló a TRIBUNA que ellos se encuentran totalmente de acuerdo con que los Yaquis reciban beneficios como agua potable, escuelas y demás en el marco del plan, pero en lo que respecta al 018 existe la duda de dónde será que se saque el agua.

En lo que respecta al Distrito de Riego 018, primero hay que aclarar que este existe desde hace muchos años, pero es el único operado por personal de Conagua, todos los demás están operados por los productores. En este entendido, lo que se hará será transferir el Distrito de Riego 018 a manos de productores Yaquis, ya que ellos tienen mucha carencia; lo que importaría aquí es que se encuentre en condiciones adecuadas para funcionar”, argumentó Cruz Carrillo.

Resalta que actualmente el 018 opera para abastecer poco más de 20 mil hectáreas con agua que proviene de la presa Álvaro Obregón. “Donde sí habría problema sería al momento en que se quiera ampliar el espacio de la siembra cultivable, porque ahí no sabemos de dónde sacarían agua, ya que no hay”, añadió el productor.

El investigador Rodrigo González explicó para este medio que el decreto de Lázaro Cárdenas establece que el 50 por ciento del agua de la presa es para los Yaquis, pero también les corresponden el 50 por ciento los escurrimientos no controlados. Además plantea que el agua debe salir de la presa Álvaro Obregón.

“En ese tiempo la ampliación de la infraestructura solo alcanzó para 25 mil hectáreas, que son abastecidas actualmente con 250 millones de metros cúbicos que son justos para regar ese espacio físico, pero nunca se amplió el área para satisfacer sus derechos por el 50 por ciento del agua de toda la cuenca”, afirmó González.

Aseveró que el decreto de AMLO cumple con ese término de 1940 en el entendido de que ampliará al triple la infraestructura, “serán cerca de 60 mil hectáreas, pero ¿de dónde saldrá el resto del agua? Pues de la presa Álvaro Obregón, de la misma agua que hay para todos”.

Su propio Acueducto

El otro gran proyecto que propone el Plan de Justicia es el Acueducto Yaqui o conocido técnicamente como Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Intermunicipal para Comunidades Yaquis, este ya tiene el recurso asignado para 2023 por un monto de mil 074 millones 803 mil 169 pesos y ya empezó la primera etapa de su construcción.

Aquí el principal problema es el tiempo, pues tiene que estar listo para antes de diciembre de 2023 según lo proyectado por Andrés Manuel López Obrador. En su última visita, al pueblo de Belem, el mandatario llamó a Conagua a apurarse pues apenas se tenía el primer trayecto de una longitud similar a la distancia que hay entre Ciudad Obregón y Hermosillo.

TRIBUNA intentó realizar una entrevista al encargado estatal de Conagua y por más de 2 semanas no hubo respuesta de parte de comunicación social, de modo que no se sabe realmente cuál es el avance que lleva el proyecto. Por otra parte, los miembros de la etnia Yaqui no descartan interponer un amparo contra la obra.

Agustín Molina, capitán de Pótam, dijo a TRIBUNA que se contempla interponer un recurso de amparo contra la operación del acueducto, señalando que actualmente hay un amparo vigente interpuesto contra la construcción del Distrito de Riego 018.

El acueducto viejo Yaqui-Guaymas, ya estaba instalado en el pueblo para el abastecimiento de agua, y ahora con el nuevo proyecto del acueducto, completado en el Plan de Justicia Yaqui, llega una empresa y sin el debido permiso que debió de solicitar a la autoridad tradicional entra a la comunidad a hacer los destrozos que denunciamos", declaró.

Entre amparos, dudas, inconformidades y más, se puede esperar que resolver el escabroso tema del agua dentro del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui sea una tarea nada fácil para el equipo de López Obrador mientras el tiempo se agota.

Fuente: Tribuna