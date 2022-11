China y la 4T ponen en riesgo a fronteras sonorenses con Nuchtec, empresa contratada por Sedena y Semar

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Nuchtec es una empresa ligada al Gobierno de China, el cual, de acuerdo a reportes de la prensa internacional, le ha inyectado fuertes cantidades de dinero y promovido en otros países con el fin de engrosar la cartera de clientes.

El consorcio se especializa en tecnología e inteligencia, básicamente en aparatos de monitoreo, sondeo y escáneres especializados para la industria y los servicios de seguridad de las naciones.

Desde hace años, Nuchtec se encuentra entre la lista de empresas que el gobierno de Estados Unidos ve como parte del círculo cercano a Beijing, con todas las implicaciones políticas, económicas y sociales que ello conlleva.

Además, el Departamento de Estado norteamericano ha señalado prácticas ilegales por parte de Nuchtec en diversos países: corrupción, dumpin y lavado de dinero.

Pese a todo, el gobierno mexicano decidió otorgarle a la firma asiática varios contratos para instalar equipos de escaneo y vigilancia en las aduanas del norte y el sur, lo que no gustó en un Washington que reaccionó con rapidez.

Evaluamos que es muy probable que Nuchtec tenga una estrecha y duradera relación con el gobierno chino para promover los intereses comerciales de Nuchtec y desarrollar sistemas de escaneo y detección en nombre del gobierno chino”, se puede leer en un informe del Departamento de Estado que fue enviado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El mismo documento detalla que los sistemas adquiridos por el gobierno mexicano tienen “deficiencias en capacidades de detección, lo que podría crear oportunidades de explotación por parte del gobierno chino”.

No sólo la Sedena se decantó por Nuchtec, también lo hizo la Secretaría de Marina (Semar) que, conforme a reportes especializados, cedió un contrato de 10 mil millones de pesos a la firma china para colocar escáneres en varios puertos nacionales.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha mostrado su preocupación por la tendencia del gobierno mexicano en hacer negocios con una industria cobijada por el gobierno de Xi Jinping.

Riesgos locales

La presencia de Nuchtec en fronteras y puertos obliga a los estados involucrados a temer por la seguridad de las aduanas, con todo lo que ello implica, sobre todo en aquellos sometidos por un crimen organizado que ha aprendido cómo sortear a la autoridad durante años.

En el caso de Sonora el panorama no es alentador. El estado tiene dos de las fronteras más porosas de la franja norte: Nogales y San Luis Río Colorado, y una tercera, Sonoyta, cerca de unirse a la lista, mientras Guaymas disputa con Manzanillo el liderato del puerto donde más llegan precursores químicos, migrantes y armas.

Y es precisamente en el arribo y trasiego de drogas donde más dudas se generan, ya que gran parte de los insumos utilizados por el crimen organizado en la fabricación del fentanilo provienen de China, proveedora de la tecnología de escáneres.

“Continuar con estas compras podría inhibir nuestro compromiso compartido de facilitar el comercio… y nuestros esfuerzos para interrumpir el tráfico de precursores químicos, drogas sintéticas como fentanilo, metanfetaminas y dinero en efectivo, así como armas de fuego y municiones”, se lee en un documento que el embajador Ken Salazar envío a la Casa Blanca y fue filtrado a la prensa estadounidense.

Con una frontera en la que, hasta octubre se incautaron 1.3 millones de toneladas sólo de fentanilo, que haya sospechas de la funcionalidad de los aparatos chinos es, lo menos, preocupante.

De hecho, la situación no es positiva; documentos filtrados por Guacamaya Leaks detallan que, al menos hasta junio pasado, en Nogales y en Agua Prieta los equipos Nuchtec estaban instalados, pero no funcionaban, pues no se había capacitado al personal para operarlos.

Sí, el gobierno adquirió sistemas que requerían capacitaciones y especialización que nadie en el país puede ofrecer, mientras el proveedor no tiene este aspecto en su planificación.

