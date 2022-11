Regidor exhibe pésima infraestructura en rampas para discapacitados en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El regidor Gilberto Valdivia dio un recorrido por las calles del primer cuadro de Ciudad Obregón con el objetivo de exhibir la pésima infraestructura que se tiene en el tema de las rampas para personas con discapacidad física, afirmando que ya se trabaja en rehabilitar y pintar algunas de ellas.

No hubo una buena planeación al momento de hacer algunas de ellas, no se encuentran alineadas como deberían y al momento de subir de la calle a la plataforma nuestras sillas de ruedas no tienen espacio suficiente para poder desplazarse sin correr el riesgo de un accidente”, mencionó.