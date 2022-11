"No hay ningún retraso, aquí estamos": Víctor Villalobos habla de la descentralización de Sader

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Al ser cuestionado sobre los lentos avances que perciben los cajemenses sobre la descentralización de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el titular de esta dependencia a nivel federal, Víctor Villalobos, afirmó que “no hay ningún retraso, aquí estamos”.

Como parte de la descentralización de las dependencias federales durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se acordó que las oficinas centrales de la Sader se instalarían en Cajeme; que si bien se encuentra personal operando en el Centro de Usos Múltiples (CUM), solo se llevan a cabo actividades de forma periódica.

Afirman que todo está en orden

El funcionario no solamente dejó claro que no hay ningún atraso en el tema de la instalación del personal, sino que afirmó que no se requiere que todo el personal operativo de esta dependencia a nivel nacional se concentre en esta oficina, debido a que con el apoyo de los medios de comunicación y los sistemas digitales esto no es estrictamente necesario.

Yo tengo ya tres meses estando aquí. No se encuentra el total del personal en esta oficina porque este es el centro de operación de la secretaría, pero no significa que tengamos a toda la gente en un solo lugar, pues esta debe estar distribuida en todo el país. Con los sistemas electrónicos no hay necesidad de que toda la gente esté aquí. Pero lo que sí hay que aclarar es que al ser las oficinas centrales desde aquí se toman las decisiones que impactan en todo el país”, mencionó.

Recordó que a nivel estatal son cerca de 200 trabajadores los que conforman esta dependencia, mientras que en el municipio de Cajeme se encuentran laborando de forma presencial cerca de 40 personas.

Cabe señalar que Plutarco Patiño, representante de la Sader en el estado, mencionó previamente que en las oficinas de esta dependencia no se han dejado de llevar a cabo importantes reuniones con productores, para la toma de decisiones.

