Obra en Guaymas un riesgo para automovilistas, sin señalización, ni iluminación, denuncian vecinos

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Denuncian vecinos de Punta Arena el riesgo que representa la obra del bulevar ‘Porfirio Hernández’ y avenida Serdán en el acceso sur del Puerto para los automovilistas, al generarse caos vial con los vehículos de carga, esto por falta de alumbrado y seguridad vial en el sector de la Apisona.

Los residentes indicaron que es una zona altamente transitada y solamente está disponible un carril para todo tipo de vehículos, mientras que la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del gobierno estatal, aseguro que la obra lleva un 15 porciento de avance y culminaría en marzo.

Existe riesgo

Julio Cesar Rascón, vecino del sector de Punta de Arena dijo que “con el tráfico pues es donde se hace el caos, cualquier rato se va a ir un carro a donde está abierta la zanja, no pusieron señalización, no se ve, mientras que los trailers y pipas se avientan, ven el carro chico y no les importa”.

Los vecinos están agradecidos por la obra de la avenida que desde años se encontraba en pésimo estado, sin embargo viven preocupados de que ocurra un accidente, por lo que demandan se delimite el área en reparación.

Álvaro Tapia, vecino afectado expresó “tiene que estar fijándose uno, más en la noche es peligroso, hay veces que nomás prende un foco, prende y se apaga, esperemos que terminen luego la obra, porque es en beneficio pero no deja de ser peligrosa”.

Cabe recordar que esta obra forma parte del proyecto de modernización y accesibilidad al recinto portuario de la Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas (Asipona) con una inversión de 123 millones de pesos y que se contempla tenga una duración de noventa días, donde se pavimentarán vialidades contiguas para el ingreso de mercancías, la cual comprende el trayecto desde la carretera federal México 15 hasta la calle 29, en los tramos de la avenida Serdán y bulevar ‘Porfirio Hernández’.

Avanza

Un avance del 15 porciento muestra la obra del acceso al recinto portuario, dio a conocer Heriberto Aguilar Castillo, al realizar un recorrido por la zona donde existen los primeros tramos de pavimentación.

El secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del gobierno del estado precisó que la obra mejorará la accesibilidad al Puerto con vialidades con tránsito de carga pesada.

Asimismo dijo se rehabilitará el sistema hidrosanitario y serán sustituidas las luminarias de la calle, mejorando el flujo de cargas y la imagen de la vía pública.

Fuente: Tribuna