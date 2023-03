Presupuesto Sonora: Cajeme, el más castigado de un sur con poca obra en 2023

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Aunque es considerado el segundo municipio más importante de Sonora, la inversión que proyecta el Gobierno del Estado para Cajemes en 2023 es realmente poca en comparación de Guaymas donde se observa una fuerte suma que será invertida en proyectos relacionados con la infraestructura hídrica.

Incluso si se compara con Navojoa, el monto asignado a Cajeme sigue siendo pobre. Los proyectos contemplados para este municipio no pasan de rehabilitaciones leves o pequeñas construcciones, el único gran proyecto que puede considerarse es la Construcción del Tribunal Laboral (primera etapa) al cual se le etiquetaron 16 millones 420 mil pesos.

TRIBUNA analizó el ‘Analítico de Proyectos de Inversión Pública’ del Presupuesto Estatal 2023, el cual contiene todas las obras planeadas a hacerse el siguiente año, y encontró que más allá de construcciones, ampliaciones y rehabilitaciones, el sur de Sonora no tendrá, de parte del estado, los grandes proyectos como se esperaba.

Gráfico comparativo de obras en los diferentes municipios

Cajeme, el perdedor

De acuerdo con el documento a Cajeme le tocarán 73 millones 121 mil 747 pesos y 57 centavos en obras, mientras que para Navojoa serán 92 millones 576 mil 257 pesos y 78 centavos. Es decir una diferencia de 19 millones 454 mil 510 pesos que significa 21.01 por ciento. A Guaymas y Empalme les tocarán 293 millones 156 mil 649 pesos y 75 centavos en obras que al compararlo con Cajeme es una diferencia de 220 millones 034 mil 902 pesos más, en porcentaje es un 24.94 por ciento.

Como ya se mencionó los proyectos destinados son pequeños, no pasan de rehabilitaciones en escuelas, centros comunitarios o parques; un ejemplo de ello es la ‘rehabilitación general de 4 parques’ que hará la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) proyectando un monto total de 5 millones 400 mil pesos. Ahora, también destaca que del global de recursos invertidos (los 73 millones) 24 millones 523 mil 283 pesos de ellos ingresan por parte de la federación.

Hay que destacar que en este documento no se encuentra la Ciudad Universitaria o Circuito de la Laguna del Náinari, ambos prometidos por el gobernador Alfonso Durazo Montaño para realizarse en el municipio. Entre lo que sí incluye está la elaboración de un ‘proyecto ejecutivo para la construcción del laboratorio CIF y Semefo’ al que se le proyectan invertir 2 millones 700 mil pesos de parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Obras hídricas

Guaymas y Empalme fueron los ganadores de los municipios del sur y las obras que se proyectan para ellos están enfocadas el tema hídrico, es decir se busca atender la crisis de infraestructura que los tiene sumidos en aguas negras. También algunas obras que destacan van relacionadas a la ampliación del Puerto, una de las obras insignia de este gobierno. Pero también hay obras menores y pequeñas como Cajeme.

Hay que destacar que la obra de la carretera Guaymas-Chihuahua no se encuentra en el presupuesto, pues está corresponde a la Secretaría de Marina (Semar), es decir a la federación. Ello deja ver que los grandes proyectos estarán a cargo del Gobierno Federal y no del estado.

La obra a la cual le dedica, el estado, mayor presupuesto en Guaymas es la ‘construcción del laboratorio CIF y Semefo’ con un monto presupuestado de 41 millones de pesos. La obra no es mala tomando en cuenta la crisis forense que hay en el municipio.

En cuanto a Navojoa la mayoría de las obras que se incluyen son la elaboración de proyectos ejecutivos o la rehabilitación de obras ya construidas. La ‘construcción del edificio de laboratorios en la Universidad Estatal de Sonora’ es la que se llevaría la mayor cantidad de recursos de aprobarse el presupuesto, se proyecta un total de 18 millones 796 mil 220 pesos.

Incremento en infraestructura

En entrevista con TRIBUNA el secretario de Hacienda, Omar Francisco del Valle Colosio, defendió que contrario a como se ha dicho, Sonora sí está invirtiendo más en infraestructura, “estamos pasando, y ahí están los datos muy claros y públicos, de 880 millones de pesos a más de mil 580 millones es un incremento del 80 por ciento en materia de infraestructura que varias dependencias de gobierno y organismos autónomos como la Fiscalía planean ejecutar el próximo año”.

Puntualizó que para ello se han ajustado el gasto para poder destinar “más pesos para lo que realmente importa”. “Nosotros creemos que el presupuesto tiene un alcance, por supuesto que todas las necesidades del estado son múltiples porque por muchos años no se atendieron los gastos”.

También aseguró que si Sonora no genera más recursos y los municipios hacen lo propio no se puede esperar que la federación mande más recursos. “Si el estado de Sonora y los municipios no recaudamos más ingresos la federación no nos va a mandar más recursos y los bancos nos van a prestar cada vez más caro, porque los ingresos que tienen disponibles para pagar tus créditos son menores”.

Critican alza en nómina

El diputado de Movimiento Ciudadano, Ernesto de Lucas Hopkins, señaló que el presupuesto es todo menos austero en el sentido de que de los 8 mil millones que se tienen de incremento a comparación del año pasado, mil se utilizan para nómina, “cuando todos los ciudadanos están siendo creativos, se están ajustando el cinturón, están haciendo el mismo esfuerzo que tres años atrás y el Gobierno del Estado se pone a gastar eso simplemente no lo consideramos como austero, es totalmente contrario al discurso de austeridad”.

Dijo a TRIBUNA que entre el aumento en nómina y el aumento al gasto de servicios se habla de casi mil 500 millones. Enfatizó que la inversión en obras realmente es mínima, “son más de 70 mil millones de pesos los que el gobernador anuncia y anuncia en obras y no se ve en absolutamente nada”.

