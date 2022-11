Instalación de medidores de la CEA molesta a usuarios; el pago lo cargan en el recibo

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Tras conocerse el cobro por instalación de medidores por parte de la Comisión Estatal de Agua (CEA) unidad Guaymas, usuarios mostraron su inconformidad, al solicitar la reposición del aparato viejo de forma obligatoria.

En el Puerto existen cerca de 32 mil usuarios del servicio de agua y la mayoría mostró su descontento por la instalación, sin consentimiento alguno y que tendrá un costo de 500 pesos.

Engaños

Juan Saldívar, vecino del fraccionamiento San Gerónimo, precisó que aceptó el medidor porque le dijeron que no tenía costo “llegaron a mi casa unos trabajadores de la CEA, para pedirme permiso de quitar el aparato viejo y poner uno azul, pero me dijeron que no iba a pagar más y ahora resulta que me va a costar 500 pesos”.

Precisó que buscará a directivos del organismo operador del agua, para pedir que se lo quiten porque no lo piensa pagar, y menos si se lo cargan en el recibo.

Dijo que el miércoles los trabajadores volvieron al fraccionamiento y ninguno de sus vecinos permitió que instalaran medidor “tenemos muchos problemas por baja presión y no nos resuelven nada, pero quieren que paguemos algo que no hemos solicitado, no es justo”.

Ana Lilia Flores, residente de Guaymas Norte, expresó “no permitiré que me cambien el medidor y si lo hacen sin mi consentimiento demandaré y le dijo a la gente que esté al pendiente de sus domicilios, para no permitir este robo en despoblado, hace como 4 años hicieron lo mismo, no hayan como sacar dinero”.

Tendrá costo

Como se recordará durante la presente semana la CEA unidad Guaymas informó la instalación de más de 4 mil medidores en Guaymas y Empalme, donde de acuerdo al comunicado de prensa el aparato tiene un costo de mil pesos, de los cuales los usuarios pagarán solamente el 50 porciento, siendo un total de 500.

Agregando que en caso de ser necesaria la instalación de cuadro de medición o columpio se cobrará mil 500 pesos en seis pagos aplicados al recibo de consumo mensual.

