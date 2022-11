Jornada esterilización canina y felina realizarán en la plaza 3 Presidentes de Guaymas

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Una jornada de esterilización canina y felina gratuita desarrollarán las autoridades de salud en la región, el próximo miércoles 30 de noviembre y jueves 1 de diciembre en la plaza de los Tres Presidentes.

Santa Russell, directora de Salud Pública Municipal dio a conocer que los trabajos serán coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número 4 de la Secretaria de Salud en un horario de 10:30 de la mañana hasta las 18:30 horas y se espera atender por día a cien mascotas.

Precisó que entre los requisitos que se solicitan está el presentar mascotas sanas, limpias, libres de pulgas y garrapatas, ayuno estricto de 8 horas mínimo, máximo 12 (no agua, no comida), mayores de 3 meses, que no se encuentren bajo tratamiento médico, no hembras gestantes, ni en celo, ni lactantes; llevar cobija o toalla de acuerdo al tamaño del perro o gato, llevarlos con correa o bien, caja transportadora y en caso de ser hembra, presentarse con una venda de 10 centímetros.

Expuso que por medio de la esterilización quirúrgica de perros y gatos se busca controlar la población de estas especies animales, evitar enfermedades como la rabia entre otras enfermedades, así como prevenir lesiones de importancia en salud pública hacia el humano, comentó la funcionaria.

Fuente: Tribuna