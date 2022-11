25N por el acoso, la violencia, el machismo: Violencia contra la mujer, un desafío latente para Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Marisol Cuadras, Aranza Ramos, Raquel Padilla, Karina Alejandra y Andrea Carolina, son solo algunos de los nombres de miles de víctimas que han puesto rostro a la tragedia que es la violencia contra la mujer.

Ayer, otro 25N más, las mujeres de todo el país salieron a marchar por una vida libre de violencia, en Sonora no fue la excepción. Protestaron contra el acoso, la violencia, el machismo, pero también alzaron la voz por aquellas que ya no están, exigiendo justicia y no más impunidad.

Terribles cifras

Aunque hablar de violencia contra la mujer es más que números y estadísticas, estos ayudan a comprender el gran problema que se tiene. En Sonora, de enero a octubre de este año, 20 mujeres han sido víctimas de feminicidio y 83 de homicidio doloso; esto coloca a la entidad por arriba de las tasas nacionales.

Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) apuntan una tasa de 1.26 feminicidios por cada 100 mil mujeres, lo que supera a la media en 0.09. Además el estado tiene a dos municipios en la lista de los 100 con más feminicidios de todo México: Nogales y Guaymas en el lugar 37 y 75 respectivamente. Por otra parte, se tiene una tasa de 5.24 homicidios dolosos por cada 100 mil mujeres, lo que significa estar un 1.66 por encima del promedio nacional.

El otro gran problema para las mujeres en Sonora es que la violencia se encuentra en su propio hogar, hasta octubre se habían registrado 5 mil 459 casos de violencia familiar en la entidad; este delito es uno de los que más duelen y es clasificado por las autoridades como el de mayor incidencia.

Justicia para Marisol

Dentro de esa misma violencia contra la mujer se encuentran casos como el de Marisol Cuadras, la joven activista que fue asesinada el pasado 25 de noviembre de 2021 afuera del Palacio Municipal de Guaymas. A un año de la tragedia, sus familiares y amigos exigen justicia para la joven.

Ayer, una de sus amigas e integrante del colectivo 'Feministas del Mar' acudió al Palacio Municipal para colocar un par de lonas con las leyendas '365 días sin Marisol Cuadras' y 'Marisol Cuadras no fuiste un daño colateral' además de una placa en su honor.

"Reflexionando lo sucedido en el 2021, ser mujer es una condena de violencia y muerte en nuestro país, y lo vivimos también en Guaymas, no merecemos esto, lamentablemente la violencia se ha normalizado en nuestra comunidad, la gente comparte en redes códigos rojos, fichas de desaparecidos, es algo que no debe suceder, el estado debe garantizarnos paz y justicia", citó Reyna Benavides Juárez sobreviviente del atentado y amiga de Marisol.

Foto: Tribuna

Salen a marchar

Así como varios contingentes salieron a marchar en la Ciudad de México, en la entidad las mujeres hicieron lo propio en Cajeme se dieron cita en el callejón de la Mujer a las 16:00 horas en punto y caminaron hasta Palacio Municipal. Guadalupe Hernández López, representante del colectivo 'Por la educación de la democracia y género', detalló que la convocatoria se realizó con la intención de crear paz y condiciones dignas para las mujeres, con una vida libre de violencia.

"Dentro de las demandas está la aplicación del reglamento por la igualdad entre hombres y mujeres, así como de las recomendaciones para la Alerta de Género, que ya fueron determinadas para que el Gobierno Estatal y Municipal las aplique", declaró.

En Hermosillo salieron marchando desde las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora rumbo al Congreso del Estado, algunas de las consignas que gritaron fueron: "No más feminicidios", "Ni una más" y "No somos todas, falta Marisol". En Guaymas se hizo una misa en honor a Marisol Cuadras donde estuvieron sus amigas y familiares.

Aplican cero tolerancia

Ante la ola de violencia que hay contra la mujer, la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Claudia Indira Contreras Córdova, señaló que se ha aplicado tolerancia cero ante el feminicidio.

"Tenemos un 106 por ciento de capacidad de resolver los casos de feminicidio; del 2017 a la fecha llevamos registrados 193 feminicidios y logrado 205 sentencias condenatorias, 106 de ellas por procedimiento abreviado y 99 por juicios orales o por sentencias en el sistema tradicional", comentó.

"El feminicidio se investiga y se castiga, el gran reto social, es evitar que suceda”, sentenció Contreras Córdova al mencionar que otro delito que afecta mucho a la mujer es el de incumplimiento de obligaciones familiares, "un delito que incide mucho en las mujeres que finalmente vienen encabezando la familia, en este sentido también llevamos 89 millones de pesos recuperados por las víctimas, ya en manos de ellas, para solventar las necesidades alimentarias de sus hijos".

Foto: Tribuna

Lanzan campaña 'La Voz de las Mujeres y Niñas en Sonora'

El Gobierno del Estado lanzó la campaña 'La Voz de las Mujeres y Niñas en Sonora' como parte de las acciones para erradicar la problemática, ayer dio inició y concluirá el próximo 10 de diciembre. En estos 16 días se espera que sociedad, organismos privados e instituciones públicas se sumen a realizar acciones que ayuden a erradicar la violencia contra la mujer.

"Que las mujeres y las niñas disfruten del derecho que tienen a una vida libre de violencia. Hago esta convocatoria convencido que, sin una vida libre de violencia en la mujer sonorense, no habrá transformación posible. Pero igualmente digo que la transformación de Sonora será con las mujeres o no será", declaró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Fuente: Staff