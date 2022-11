Adultos mayores son violentados en transporte público de Guaymas; implementarán denuncias

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Abuso en el transporte público, descuentos no aplicados en las diferentes dependencias y falta de empatía son las principales denuncias que realizan los adultos mayores en Guaymas.

José Guzmán López González, representante de la agrupación civil ‘Defensa de los Derechos del Adulto Mayor’ dijo que actualmente la principal problemática existe “en el mal trato del servicio urbano, del transporte y el burocratismo que se plantea a través de la CEA para hacer el descuento del 50 porciento en los adultos mayores, solicitando muchos trámites innecesarios”.

Precisó que las personas de la tercera edad tienen derechos y apoyos por parte del Gobierno pero no conocen la mayoría de ellos, sin embargo, hay muchos otros que no se han otorgado, pues no hay nadie que levante la voz por el adulto mayor en el Puerto.

Hay una serie de planteamientos e inquietudes, iniciando esta semana con varias denuncias contra operadores del transporte urbano en la delegación regional del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado (IMTE)”, reveló.

Como se recordará para hacer frente a la problemática en contra de los adultos mayores se creó la agrupación, donde al momento se encuentran afiliados 225 guaymenses, quienes juntos esperan velar por los intereses del grupo social y luchar contra las situaciones de violencia que viven.

Fuente: Tribuna