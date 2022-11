Cámaras empresariales ven mal la participación del alcalde de Cajeme en marcha de AMLO

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras la participación del alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, en la movilización en Ciudad de México, convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con motivo de su cuarto informe de gobierno y respaldo a su gestión, cámaras empresariales locales consideran “fuera de lugar” la visita del munícipe, argumentando que se tienen otras prioridades que atender en el municipio.

Ivonne Llamas Asencio, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Cajeme, señaló que con la finalidad de mantener una imparcialidad y por ley los funcionarios públicos no deben de participar en marchas, cuestionando las razones que tuvo el alcalde para acudir a esta movilización en la Ciudad de México.

Los integrantes de un gobierno no debe de participar en marchas, eso está establecido por la ley, no sé cuál sea la finalidad de nuestro presidente municipal, a lo mejor fue un requisito; pero lo que sí sé, es que los funcionarios públicos no deben de marchar si no es un acto cívico, pero el señor presidente sus motivos habrá tenido”, declaró Llamas Asencio.

Cámaras empresariales ven mal la participación del alcalde en marcha

Por su parte, Adriana Torres de la Huerta, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la región, expresó que aun cuando se respeta la participación del mandatario municipal en el movimiento, debe de tener prioridades en su agenda.

Tanto el presidente, como el gobernador o el alcalde, están gobernando para sus municipios, y puedo entender que pertenezcan a un partido y que acudan a dar su apoyo al presidente López Obrador en su presentación de informe de gobierno, porque entiendo que para eso fue la marcha, pero creo que tenemos más prioridades en el municipio, hablando del alcalde; se respeta el que haya ido, ahora esperemos que exista transparencia en el recurso destinado para acudir”, finalizó.

Previo a la marcha Lamarque declaró que su transporte y hospedaje no serían pagados por parte del erario público y que no desatendería asuntos de relevancia.

