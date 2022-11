Ciudad Obregón: Baja de inflación no se refleja en los precios al consumidor

Comparta este artículo

Obregón, Sonora.- Pese a que de acuerdo a el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), durante la primera quincena de noviembre se reportó que la inflación en México se mantuvo a la baja, comerciantes de la localidad advierten que los precios de productos de primera necesidad se mantienen sin cambios, y en el caso del pollo y carne de puerco, estiman tengan un incremento en la primera quincena de diciembre.



Daniel Valenzuela, comerciante de pollo, explicó que sumado a que el precio ofrecido por los productores no ha reflejado alguna baja, la falta de demanda por parte de la ciudadanía, ha frenado que se eleve aún más el costo. “Hemos mantenido el precio, sacrificando las ganancias y es que, al no haber ventas, el subirle el costo nos restaría a los clientes habituales, estamos al margen de las ganancias, y aun cuando anuncian que bajó la inflación a los proveedores, hace quince días, nos volvieron a aumentar los precios, por ejemplo, la pierna de pollo nos cuesta 42 pesos y la estamos dando en 40”.

Asimismo, señaló que no solo se vende por debajo del precio comercial, si no que no se cobra el valor agregado, como es la limpieza del producto, insumos tanto para el traslado y comercialización. “Lo que es hora-hombre, para pagar a los empleados, lo estamos absorbiendo y lo peor es que como cada año, en época decembrina, nos vienen aumentos en los precios a partir del día 10 y hasta finalizar el año”.



Por su parte, Ricardo Zavala, carnicero, añadió que, desde hace aproximadamente dos meses, se tuvo un último aumento en los precios en las carnes tanto de res como de cerdo, y desde entonces se ha conservado en un promedio de 130 a 180 pesos por kilo de carne. Alfredo Chávez, comerciante de verduras, explicó que, en el caso de la fruta y verdura, la inflación poco altera la variación de sus precios, esto debido a que se rigen por la oferta y demanda, pero señalando que sí existen productos que por el tema de inflación han sufrido incremento o baja notable, como el caso del chile serrano, el cual subió cerca del 26.11 por ciento, y por el contrario la cebolla y papa bajaron en un 5 a 10 por ciento.

