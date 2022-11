Ciudad Obregón: Ciudadanos tapan baches con escombros sin triturar

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Bajo el argumento de que las autoridades municipales no han atendido el problema de baches que existe en el cruce de las calles Misión San Fernando y Misión San Antonio, habitantes de la colonia La Misión decidieron tapar los hoyos con escombros; sin embargo, estos no fueron triturados.

TRIBUNA realizó un sondeo por la zona, durante el cual algunos ciudadanos afirmaron estar desesperados por que las autoridades no atienden el reporte. “Lo hemos hecho muchas veces pero como no vienen decidimos actuar con lo que teníamos, para que no estén los baches ahí”, dijo una de ellas, quien prefirió no decir su nombre.

Comerciantes del lugar afirmaron que el estado en que fue puesto el escombro pone en mayor riesgo a quienes circulan por el lugar, por lo que sugirieron a los automovilistas tener cuidado a la hora de transitar por las calles mencionadas.

Cabe señalar que anteriormente el alcalde Javier Lamarque Cano ha llamado a los ciudadanos a evitar esta práctica, en el caso de que los escombros estén completos.

Fuente: Tribuna