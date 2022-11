Sonora: Plan Piloto no avanza y la crisis del transporte público sigue en el sur del estado

Comparta este artículo

Sonora, México.- La crisis del transporte público continúa latente en el sur de Sonora pese a las promesas de mejorar, y ha sido peor aún con el regreso a clases presenciales. Especialmente para los alumnos se ha convertido en un calvario el tener que usar el servicio; entre las quejas más comunes es que no pasa a tiempo, que las unidades están hechas una “basura” y que faltan camiones.

Hoy en Cajeme, Navojoa y Guaymas es más que evidente que se necesita de una cirugía mayor de parte del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora. Según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2021 únicamente el 53.5 por ciento de los ciudadanos en Sonora están satisfechos con este servicio público.

Crisis en el transporte público sigue en el sur de Sonora.

Sin Plan Piloto

En el Mayo por ejemplo, aunque ya hubo ligeros avances para mejorar la situación, estos no resultaron ser como se prometían. Pues los 25 camiones que llegaron no eran nuevos como se dijo que serían y a más de 43 días que llegaron siguen sin ser utilizados. Las unidades se encuentran guardadas y no hay una fecha cercana para incorporarlas al servicio de transporte público. Es decir, el Plan Piloto de Transporte en Navojoa se encuentra totalmente detenido.

El sistema de transporte público en Navojoa aún registra un déficit del 75 por ciento, en cuanto al número de unidades que se requieren para brindar un buen servicio. Esto debido a que actualmente circulan alrededor de 13 unidades, las cuales, resultan insuficientes para cubrir las 54 colonias de la ciudad, y ahora menos con los estudiantes.

Esperan horas

Me tengo que levantar una hora más temprano de lo normal porque ya sé que mínimo tendré que esperar 40 minutos para que pase el camión”, señala Ilse, una estudiante de Cajeme.

La joven comparte para TRIBUNA que incluso a veces sí se siente en riesgo pues su hora de salida es a las 6 y ya oscurece. “Es mejor irse en un taxi de 10 pesos porque la verdad que no tiene hora”.

En este municipio se estima que existe un déficit de 100 unidades y se estima que sería el segundo donde el gobierno del estado comience un Plan Piloto, pero para ello debe de aplicarse primero en Navojoa. En un recorrido por TRIBUNA realizado en el Centro de Cajeme los ciudadanos externaron que la principal queja es que no hay suficientes unidades y los tiempos de espera son largos.

Ya no decimos que tengan aire sino que haya unidades, para mi colonia ni se ven camiones puros taxis colectivos que sabemos que no están tan legales”, expresa María del Rosario quien diario debe tomar al menos dos camiones para llegar a su trabajo.

Pinta similar el panorama en el Puerto en cuanto al transporte urbano, las unidades en pésimas condiciones han obligado a las amas de casa a manifestarse en varias ocasiones y solamente bloqueando calles es que las autoridades entablado el diálogo, sin solucionar de tajo. Entre las rutas que más problemas presentan esta la Miramar.

Un tema prioritario

El gobernador Alfonso Durazo Montaño no es ajeno a la problemática del transporte y reconoce que se deben tomar acciones urgentes, incluso se ha planteado la idea de crear una empresa estatal de transporte urbano. En su discurso de primer año de gobierno, Durazo Montaño compartió las 5 prioridades para su segundo año de gestión entre las que se encuentra el tema del transporte.

El transporte urbano demanda una intervención de fondo. Este es uno de los mayores retos de mi Gobierno, pues no hay unidades disponibles en el mercado, ni nuevas ni usadas. Ahí está una limitante fundamental para una solución inmediata”, señaló el 13 de octubre pasado.

