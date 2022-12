Cabildo de Cajeme aprueba donación de un terreno a favor de la Guardia Nacional

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la sesión de cabildo de hoy, los ediles aprobaron por mayoría la desincorporación de una propiedad del Ayuntamiento, ubicado en la fracción norte del predio denominado Santa Rosa; ello con el objetivo de que este sea utilizado para la construcción de un nuevo cuartel para los militares.

El alcalde, Carlos Javier Lamarque Cano, detalló que se trata de un terreno con una superficie de 10 hectáreas, el cual podrá ser regresado al Ayuntamiento en el caso de que no se use para lo ya señalado, así como en el caso de que no haya avances en un plazo de 12 meses a partir de la publicación del acuerdo establecido.

Durante el análisis, el regidor de Morena, Marco Antonio, destacó que el Ayuntamiento ha invertido cerca de 20 millones de pesos en el tema del hospedaje de algunos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo cual se manifestó a favor de la donación del terreno.

Hablamos de un valor cercano a los 4 millones de pesos, mientras que hemos pagado como 20 millones de pesos para el hospedaje de elementos. Es una oportunidad de costo beneficio para garantizar la seguridad de los cajemenses", dijo.

Por otro lado, el regidor independiente, Rodrigo Bours, señaló que el terreno no es el más adecuado para los vehículos de los elementos, por lo que sugirió que se buscara un terreno más adecuado.

También recordó que este inmueble recibió un "mal uso" por parte de la administración encabezada por el exalcalde Rogelio Díaz Brown, al igual que sucedió en el caso del exalcalde Sergio Pablo Mariscal, siendo este el mismo terreno donde este último expresidente pretendía construir la 'Universidad del Policía'.

Fuente: Tribuna