Guaymas: aprueban municipalización de la CEA; el Gobierno Estatal subsidiará el cambio

Guaymas, Sonora.- Con una cartera vencida de 300 millones de pesos y con números rojos por deuda a proveedores y sindicatos de más de 100, ayer el pleno del cabildo de Guaymas aprobó por unanimidad el inicio de los trámites para la municipalización de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Ello, sin cifras claras de cuánto costará la transferencia de la CEA al Ayuntamiento, quien además recibirá un organismo colapsado, con graves problemas de infraestructura y que no puede ofrecer un servicio digno a los ciudadanos.

No quedó claro tampoco, o al menos los regidores y alcaldesa no lo explicaron, qué pasará con los trabajadores, qué nombre tendrá la paramunicipal y dónde estarán sus instalaciones. Tampoco se sabe quién quedará al frente del organismo, pues el municipio aún no ha mencionado nada de los perfiles para los directores.

Tenemos un organigrama que nos pasaron de las acciones que se tiene que realizar entre pláticas y análisis, es probable que para febrero o marzo se dé este proceso, aquí tiene que haber mucha claridad para la ciudadanía”, expresó Adrián Armendáriz Urbalejo, regidor y presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

La alcaldesa, Karla Córdova González, afirmó que trabajarán apegados a derecho con una obligación que siempre han tenido y que no han cumplido, “la ciudadanía debe saber que nos vamos a hacer cargo de este reto, y desde hoy les digo no va a ser del Ayuntamiento, todos estos organismos operadores son paramunicipales, lo cual significa que más que estar metiendo recursos tiene que ser autosustentable y pues ese es el reto mayor”.

Aunque se le cuestionó a la alcaldesa sobre cómo harían para resolver los problemas financieros del organismo y que no signifique un cargo para el Ayuntamiento se limitó a responder que: “todos los empresarios deben de pagar para recuperar esa cartera vencida, si nos pagaran todos esos grandes deudores, fácilmente resolveríamos la problemática que se vive en la red de drenaje en diversas colonias del Puerto”.

Ante las dudas el regidor Martin Ríos Quintero precisó que el Gobierno Estatal seguirá subsidiando al organismo operador con recursos. “Pero ahora todo será supervisado por el Ayuntamiento, ya no podrá haber ‘manoteo’, ni caja chica para las campañas políticas como lo hacían anteriormente y menos empresas factureras que acostumbraban crear los administradores generales de la CEA; por eso el recurso no alcanzaba y las fugas de drenaje y agua potable fueron creciendo en la localidad”.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó a TRIBUNA el apoyo que tendrá el organismo y aunque no dijo que será con recursos sí dijo que subsidiará con pagar los medidores y con inversión en obra. “Estoy convencido de que se puede prestar mejor el servicio de agua cuando el organismo es municipal, porque las quejas no llegan al Gobierno del Estado las quejas llegan al municipio, le duelen más al municipio y por eso he tomado la decisión de transferir al municipio este organismo operador de agua”.

Durazo Montaño afirmó que los medidores que ya contrato la CEA serán instalados por el Gobierno Estatal aunque este cobro corresponde legalmente a los usuarios, “vamos a instalar el medidor con cargo al presupuesto del estado. No lo tengo contemplado, pero de algún lado va a salir el dinero porque va a salir”, agregó que esto se hará porque ya están, “nada más por ya los contrato y ya está en curso el tema, porque si no yo hubiese tomado una decisión distinta”.

Además, explicó que se apoyará con infraestructura, “vamos a apoyar de manera adicional por ejemplo con toda la inversión que estamos haciendo en la avenida Serdán”, además de que se rehabilitarán los 14 cárcamos con una inversión de 70 millones de pesos.

Hasta ahora las autoridades municipales tampoco dejaron claro qué pasará con los trabajadores del organismo, con los sindicalizados y los que no son. Y aunque las negociaciones todavía no comienzan, los dos sindicatos de trabajadores de la CEA señalaron que su prioridad será la defensa de las fuentes de empleo y rechazaron una posible liquidación masiva de más de 400 empleados.

Martín Rodela Botello, secretario general del Sutcea, precisó que la postura del sindicato es defender la fuente de empleo “el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) no se vende y conservar las plazas será nuestra prioridad, aunque hubiera liquidaciones las plazas deberán seguir vigentes, esperaremos que seamos llamados para las negociaciones”.

Por su parte, Juan Bernal Serrano, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (Sutspes) en Guaymas citó que con la municipalización pueden pasar dos cosas “que los trabajadores del sindicato pasen directamente al municipio o que los liquiden de acuerdo con la Ley, esas son las dos opciones”.

Agregó que entre los dos sindicatos, que son el Sutcea y Sutspes suman cerca de 400 empleados, entre personal eventual y de confianza “la opción de la liquidación es viable dependiendo de la antigüedad de cada trabajador, ya que a los que tienen pocos años laborando no les conviene como a quienes están cerca de la jubilación”.

