Tragedia en Sonora: Solo en Hermosillo, hay más de mil personas en situación de calle

Hermosillo, Sonora.- La asociación Hermosillo ¿Cómo Vamos? presentó un informe de revela duros datos para Sonora, y un punto más que la Administración actual tiene que atender. En el documento Percepción ciudadana sobre personas en situación de calle en Hermosillo detalló que actualmente hay más de mil personas sin hogar o vivienda en la ciudad, y que además el 95 por ciento serían foráneos, ya sea de otras entidades e incluso de otros países.

El 95 por ciento de los indigentes en Hermosillo, Sonora, son foráneos. Foto: Internet

De acuerdo con el informe de Hermosillo ¿Cómo Vamos? hoy en día en la ciudad hay alrededor de mil 200 personas en situación de calle, de las que el 95 por ciento vendrían de otras entidades. Las más sonadas son Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Sinaloa y Puebla, aunque también se mencionan de otras naciones. Estas personas se resguardarían en 74 puntos, según la misma fuente, pero los principales inmuebles son el Parque Madero, la Plaza Mundito, el Hospital General, y alrededores del Seguro Social y la Plaza Zaragoza.

Ernesto Urbina Miranda, director de la asociación, compartió que el 94 por ciento de las personas que viven en la calle son hombres y el seis por ciento féminas, la mayoría personas que tendrían entre los 30 y 50 años de edad. Los principales motivos por los que una persona llegaría a situación de calle son pobreza en el hogar, problemas familiares, violencia en su vivienda o entorno, búsqueda de independencia (por parte de los jóvenes), consumo de sustancias narcóticos y falta de políticas públicas.

Cabe destacar que otro estudio citado por El Heraldo de México señala que poco más del 80 por ciento de los hermosillenses piensan que las personas en esta situación "no quieren trabajar" y que "usan el dinero que les dan para consumir drogas". No obstante, también está el facto de que esta gente podría sufrir alguna discapacidad mental. Un 60 por ciento de la población cree que estos no generan miedo y que no creen que sean delincuentes; señalan que están ahí por falta de oportunidades para superarse.

