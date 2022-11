Animales callejeros, el problema de Salud Pública ignorado por las autoridades de Sonora

Comparta este artículo

Sonora, México.- La sobrepoblación de animales de compañía y a su vez el incremento de estos en situación de calle, está derivando en un problema de Salud Pública en Sonora que ha terminado por ocasionar repuntes en enfermedades como la rickettsia. Y pese a que existen campañas de esterilización permanente para intentar controlar el problema, en los últimos tres años el servicio ha venido a la baja.

Para los rescatistas y expertos en el tema la situación deriva de una falta de control y conciencia social, a ciencia cierta no sé sabe cuántos animales callejeros hay en Sonora, ni las condiciones en las que se encuentran. Incluso aunque el Gobierno del Estado reconoce que es un problema tampoco tiene en claro una cifra. Lo que sí se sabe es que los casos por rickettsia han incrementado y ya se reportaron varias defunciones; hasta la semana de Vigilancia Epidemiológica número 42, en Sonora, se habían reportado 51 casos de rickettsia lo que son 7 más contra el mismo periodo de 2021.

Animales callejeros en Sonora, el problema de Salud Pública que aún no es atendido. Foto: Internet

Hermosillo, Guaymas y Cajeme son de los municipios que más se han visto afectados por esta enfermedad, en este último la rickettsia ha cobrado la vida de 9 personas. Bajo ese contexto los activistas y rescatistas ven necesaria la esterilización como un método de control poblacional y así poder bajar los índices de enfermedades relacionadas. Sin embargo, datos de la Secretaría de Salud muestran que estas han caído considerablemente.

Esterilizaciones caen

Datos obtenidos vía transparencia, folio 261156722000418, revelan que la Secretaría de Salud en el estado ha realizado desde 2007, año en el que comenzó el programa, 183 mil 932 esterilizaciones de animales de compañía, siendo Hermosillo el municipio donde más se han registrado con 48 mil 512 en los últimos 15 años.

El año donde más se registraron esterilizaciones fue en 2019 cuando Salud contabilizó 23 mil 699 y de ahí los números han ido a la baja. En 2020 fueron 22 mil 673, en 2021 se registraron 20 mil 159 y hasta el mes de agosto de este año se habían registrado 8 mil 928 esterilizaciones. Esta última cifra es similar a la del 2013 y 2014 cuando 8 mil 611 y 8 mil 030 mascotas fueron esterilizadas respectivamente.

Aunque podría pensarse que la pandemia tuvo un efecto en las cifras hay que señalar que de 2017 a 2018 también hubo una disminución, en 2017 se registraron 22 mil 461 esterilizaciones y para 2018 fueron apenas 17 mil 920.

El número de esterilizaciones en Sonora ha disminuido. Foto: Internet

Ven falta de conciencia

Lucía Cerecer, administradora de la Asociación Civil de rescate animal ‘Naricitas Frías’, explicó que la falta de conciencia por parte de los dueños de mascotas es uno de los principales problemas, lo cual, sumado a la falta de acciones por parte de las autoridades, deriva en que cada vez existan menos mascotas esterilizadas y mayor población de animales en situación de calle.

En Control Animal Municipal, hay citas limitadas, no sirve el teléfono, en mi caso a mi agrupación le han cerrado las puertas, y ¿por qué tengo que batallar para una esterilización que es gratuita cuando nosotros llevamos a los perritos que son de la calle?, cuando su obligación es brindar el servicio a la población”, declaró.

Del mismo modo explicó que la falta de información sobre el proceso, influye en que la gente no esterilice a sus mascotas. “Se tiene el mito, de que las perritas sufren si no tienen al menos una camada, de que se van a enfermar, o se vuelven antisociales si los operan; nos han pedido que ayudemos a colocar perritos, cuando se les dice que lo mejor es esterilizar y aunque les consigo cita para la cirugía, los dueños no acuden”.

Cerecer detalló que la falta de aplicación de multas o castigos por parte de las autoridades, también abona a que no se pueda crear una conciencia de cuidado animal. “Creo que es necesario que se muevan las leyes, que se apliquen las multas de manera eficaz, con eso va a disminuir la población de mascotas en situación de calle”.

Yaxaira Castelo León, titular de la ‘Organización C.E.S. (Captura, Esteriliza y Suelta)’, compartió que aun cuando existan programas de esterilización por parte de las autoridades, la logística para realizarlas frena a los dueños de mascotas a realizarlas.

Castelo León agregó que aun cuando se cuenta con lo necesario para realizar campañas de cobertura adecuadas, estas no se realizan. “En el Centro de Salud, cuentan con un vehículo de esterilizaciones, pero este ya tiene mucho tiempo sin que se mueva de ahí, lo cual creo que contribuye a que aumente el índice de animales callejeros”. Agregó que a esta problemática se suma el maltrato, argumentando que muchos dueños, en lugar de invertir un poco en realizar la esterilización prefieren abandonar a sus mascotas cuando ya no quieren o pueden cuidarla.

“Aún hace falta mucho trabajo en conjunto entre las organizaciones que se encargan del rescate de animales y las autoridades, en nuestro caso, realizamos el trabajo de concientizar a la población para operar a los animales, cuando no tienen recursos o son animales callejeros, tratamos de buscar un ‘padrino’ que apoye, hasta que el animal se encuentre bien; pero seguimos viendo que existe una negativa por parte de la sociedad en querer esterilizar”.

