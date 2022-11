Realizan pruebas de gripe aviar en más de 100 granjas de Sonora; sacrifican más de 290 mil aves

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que se detectaron 2 casos de gripe aviar en el Valle del Yaqui, el representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora, Plutarco Sánchez Patiño, informó que esta dependencia se encuentra realizando inspecciones a las más de 100 granjas, en coordinación con demás instancias.

Hasta el momento se han sacrificado poco más de 290 mil aves. No se ha reportado ningún caso nuevo hasta el momento y nos encontramos realizando las pruebas para poder declarar que estamos libres de esta enfermedad y que todo siga su curso normal. Esperamos que esta cuarentena interna que hay en Cajeme, por así decirlo, termine en aproximadamente unas 3 semanas”, mencionó en entrevista con TRIBUNA.

El funcionario también dijo que el sector salud se encuentra visitando a los productores con el fin de realizarles pruebas y descartar que esta enfermedad haya sido adquirida por alguna persona. “Como sabemos también se pueden contagiar personas, no solo las aves, pero no hay conocimiento de ningún caso. Las aves que se están inspeccionando son principalmente gallinas”, dijo.

Para finalizar, Sánchez Patiño, aseguró que la producción no se ha visto afectada de ninguna forma por las medidas que se han tomado. “Estamos actuando de forma inmediata y haciendo lo conducente. Por supuesto este es un gobierno de puertas abiertas y es importante informar al respecto. No se trata de una situación alarmante hasta ahora y no prevemos que haya afectaciones en la producción”, concluyó.

Fuente: Tribuna