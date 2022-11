IMSS-Bienestar en Ciudad Obregón cumple a medias; faltan medicamentos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a que el Gobierno Federal prometió que con la llegada del plan de salud IMSS-Bienestar se contaría con personal calificado, mejor infraestructura y equipamiento, así como el abastecimiento de medicamentos para sus usuarios, la falta de medicina en el Hospital IMSS- Bienestar Ciudad Obregón continúa siendo un problema.

A través de un sondeo realizado por TRIBUNA en el lugar, se obtuvo que al menos 6 de cada 10 encuestados, han carecido de algún medicamento o insumo médico, así como el que el 90 por ciento de los encuestados califica como buena la atención médica en el lugar.

Sin medicinas

Ramón Gamboa, paciente del nosocomio compartió: “Hay veces que sí tienen la medicina, pero en 5 meses que tengo viniendo, nada más una vez me surtieron el medicamento completo, y pues no tengo recursos para comprarla, por lo que, si no me la dan, no me tomó ese medicamento”

Sobre el servicio añadió que este ha sido bueno, explicando que, pese a no tener seguridad social en IMSS-Bienestar, solo le solicitaron una 'Constancia de No derechohabiencia’.

Patricia, madre de un paciente, en el ahora hospital IMSS-Bienestar, explicó que la atención recibida ha sido buena, pero ante la falta de reservas de sangre, no se ha podido realizar una operación a su hijo, la cual requiere desde hace dos semanas.

Acudimos de urgencia, porque mi hijo tuvo un accidente, por lo que dijeron que necesitaría cirugía, pero no se la han podido hacer, porque según me dicen que no hay sangre y tengo que buscar donadores", declaró.

Por su parte, Ramón Velázquez, ciudadano, expuso que aun cuando el servicio ha resultado gratuito, ha tenido que desembolsar cerca de mil pesos en medicamentos. “La atención es buena, el problema es cuando te dicen que ellos no tienen ciertos medicamentos y pues hay que comprarlos”.

Esperan mejoras

Sarita Ruiz Fierro, miembro del sindicato de Salud sección 43 del Hospital, señaló que aun cuando al realizarse el cambio del Hospital General de Ciudad Obregón (HGO) a Hospital IMSS-Bienestar se dijo a los trabajadores que tendrían mejores condiciones, actualmente la situación laboral se mantiene igual.

Donde hemos visto alguna pequeña mejora es en la entrega de insumos médicos, ya llegan un poco más, pero se mantiene la constante problemática de la falta de medicamentos, aun así, tenemos la esperanza de que las cosas mejores, se han visto interés en realizar mejoras, pero seguimos en espera”, finalizó la empleada de la salud.

Fuente: Tribuna