Se revisa posible liberación de Yaquis que fueron detenidos por bloqueos, confirma gobernador de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó que sostuvo una reunión con familiares de algunos miembros de la etnia Yaqui que fueron detenidos en la Carretera México 15 el pasado 5 de octubre, quienes buscan que se libere a algunos de ellos, pues aseguran que son inocentes.

El mandatario estatal dijo a TRIBUNA que de los 27 detenidos, ya han sido liberados 6. Además, se analiza el caso de otras personas para las acciones legales que correspondan, pues advirtió que se busca no cometer ninguna injusticia pero también se busca que no se cuelen intereses ajenos a la etnia Yaqui en aras de no cometer ningún error.

Por supuesto que me reuní con las familias. Las personas que han sido liberadas alegaban no ser parte de la toma de carretera donde fueron detenidas, pues iban pasando por ahí y les aventaron botes con dinero. Finalmente eso valió ante nosotros y la Fiscalía, además del propio juez. Por ello, fueron liberadas con una advertencia, que cualquier reincidencia sería más gravemente sancionada”, dijo.

Recordó que además de las 6 personas que fueron puestas en libertad, las familias piden la liberación de una persona que padece epilepsia, así como la libertad de otra que se encontraba sobre la carretera con el grupo que estaba bloqueando el paso, la cual tiene una deficiencia auditiva.

También están los casos de unas señoras que estaban realizando tareas de cocina en apoyo a los involucrados. Lo estamos viendo. No queremos cometer ninguna injusticia pero tampoco queremos que en aras de no hacerlo, se nos cuelen intereses ajenos a la etnia totalmente y se lastime el derecho al libre tránsito”, dijo.

Fuente: Tribuna