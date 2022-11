Sonora: Transportistas se niegan a pagar peaje en la caseta 'La Jaula'

Navojoa, Sonora.- Transportistas rechazan el cobro de peaje en la caseta ‘La Jaula’ ubicada al sur de Navojoa, argumentando que dicho cobro de peaje se encuentra fuera de Ley, por lo que se encuentran negociando con el Gobierno del Estado, para su eliminación.

La Unión de Transportistas de Carga de Sinaloa (Utracasin), manifestó que de manera pacífica, los más de cuatro mil conductores de su agrupación, no realizarán ningún pago; simplemente descenderán de su vehículo y levantarán la pluma de la caseta, sin importar que sean multados.

No estamos tomando la caseta, nada más estamos omitiendo un pago ilegal. El Gobierno si nos quiere multar pues que lo haga, pero no nos puede impedir el paso o cobrarnos una cuota a la fuerza; si nos hacen la boleta de multa, nos ampararemos para no pagarla y le demostraremos al juez que se está violando la constitución”, afirmó José Luis López Iribe, secretario de Utracasin.