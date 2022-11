Entregan los primeros camiones del Plan Piloto de Transporte en Navojoa

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- A tres meses del anuncio del Plan Piloto de Transporte para el municipio de Navojoa, el gobernador del Estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, por fin entregó las primeras unidades de transporte, sin embargo, se trata de camiones seminuevos y sólo un 36 por ciento del número de autobuses prometidos.

El Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora, entregó nueve camiones al municipio de Navojoa y dos más para Huatabampo, asegurando que se trata de una primera etapa, ya que el Plan Piloto contempla la entrega de 25 unidades, de las cuales 23 serán para la ‘Perla del Mayo’, con una inversión de 40 millones de pesos.

Son suficientes

A pesar de la crisis de movilidad en el municipio de Navojoa, la entrega de estas nueve unidades ayudará en un porcentaje mínimo, debido a que según el registro del Sindicato de Operadores de Transporte Público, más de 12 mil usuarios requieren el traslado diariamente.

Actualmente, se estima que sólo alrededor de 15 camiones se encuentren brindando el servicio en las 54 colonias de la ciudad, sin embargo, con la incorporación de las nueve unidades, el parque vehicular ascenderá a 24, registrando aún, un déficit del 50 por ciento de las unidades que se necesitan para brindar el servicio de transporte.

Sabemos que el problema aquí es grande, pero aún si tuviéramos el dinero, no hay camiones en el mercado y luego nos topamos con un problema adicional, por si fuera poco, no hay operadores”, indicó Durazo Montaño.

Cabe señalar que los once camiones que se entregaron este miércoles, se mantuvieron guardados desde el pasado 20 de septiembre, sin embargo, no pudieron salir a las calles, por cuestiones burocráticas. Situación que está retrasando el Plan Piloto, ya que el Instituto de Movilidad, aseguró que ya se adquirieron las 14 unidades restantes, sin embargo, los concesionarios no se encuentran con sus papeles en regla.

Existen otros concesionarios en proceso de entregar su documentación y a ellos les decimos que los camiones ya están listos, sumemos esfuerzos para brindarle a la sociedad navojoense el servicio que se merece”, afirmó Lirio Del Castillo Salazar, titular del Instituto de Movilidad.

Puntualizó que la tarifa de cobro al usuario seguirá en nueve pesos y por lo pronto solo será en efectivo; aclaró que posteriormente se ejecutará un sistema de pago con tarjeta, así como la validez del boleto para transbordar varias unidades al día, con un solo pago.

Fuente: Tribuna