Lamarque celebra Alianza Público Privada para alumbrado; respalda esquema de la empresa EMCO

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que los diputados del Congreso del Estado aprobaron el uso de una Alianza Público Privada para la contratación de una empresa que resuelva el problema del alumbrado público en Cajeme, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano celebró dicha decisión, asegurando además que el esquema de trabajo de la polémica empresa Efficiency Matters Corporation S.A. de C.V. (EMCO) ha dado “buenos resultados” en otros municipios.

El presidente municipal dijo que algunas diputadas del Partido Acción Nacional (PAN) no estaban bien informadas al momento del análisis del proyecto en el Congreso, ni sobre el esquema de trabajo de EMCO, ni sobre el tema jurídico con relación a la empresa Óptima Energía, con la que el Ayuntamiento tenía otros 2 años de contrato pero este fue suspendido por nulidad absoluta.

“En Puerto Peñasco en su momento el gobierno del PAN contrató el mismo esquema de trabajo del que algunas diputadas hablaban y con la misma empresa, y en su momento no dijeron nada, están mal informadas yo creo. Además ciertamente hicimos una investigación sobre el servicio en Puerto Peñasco y otros municipios bajo este esquema y la respuesta fue positiva, ha habido una buena atención”, dijo el munícipe.

Aclaró que la Alianza Público Privada permitirá que se abra una licitación para que diferentes empresas de alumbrado público realicen sus propuestas con el fin de seleccionar la que más convenga.

“No quiere decir que sea EMCO la empresa seleccionada, se abrirá una licitación aunque aún no hay fecha. Lo que pasó con EMCO fue que nos hizo una propuesta no solicitada. Todo está dentro de lo legal, no es nada oculto, todo es totalmente transparente porque según la ley una empresa puede ofrecer una propuesta a un ente contratante sin ser solicitada”.

“Si al revisar la propuesta se tiene interés se puede pedir la información a la compañía. Así fue como se llevó a cabo ese proceso en el Ayuntamiento y hubo una reunión con diputados tanto con asesores jurídicos del Ayuntamiento, como de dicha empresa”, explicó.

Para finalizar aclaró que los pagos a la empresa Óptima Energía están suspendidos debido a la nulidad de contrato, ya que se encontraron irregularidades en el tema de contratación y servicio.

“Se le pagaba 3.1 millones de pesos al mes, 400 millones de pesos por 10 años aproximadamente. Aún le quedaban 2 años e íbamos a seguir pagando sin tener servicio de reparación, reposición o mantenimiento. Solo renta de luminarias, de las cuales algunas no prenden”, expresó.

Cabe señalar que el alcalde informó que en el nuevo contrato con la empresa que resulte seleccionada se pondrán “candados”, con el fin de que si más del 5 por ciento de las luminarias de la empresa no prenden está pague una sanción al Ayuntamiento; asimismo Javier Lamarque Cano advirtió que habrá sanciones tanto para las autoridades municipales como para el personal responsable de la empresa (dependiendo la situación), en caso de que no se cumpla con lo establecido y no se dé un servicio digno a los cajemenses.

Fuente: Tribuna