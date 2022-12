Cajeme: Rastro Municipal viejo es utilizado como basurero; se decía que se vendería

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Repleto de basura y sin que se le dé ninguna utilidad a favor de la ciudadanía es como se encuentra actualmente el Rastro Municipal viejo; aunque en numerosas ocasiones se habló de la posibilidad de venderlo al momento no ha habido alguna información por parte de las autoridades competentes en torno a esta situación.

Fue entre los años 2001 y 2002 que el terreno, ubicado en la colonia Matías Méndez, fue donado al momento de descentralizare en Rastro Municipal. Sin embargo nunca se hicieron las escrituras, por lo que actualmente se encuentra a nombre del Ayuntamiento.

Rastro Municipal viejo es utilizado como basurero; se decía que se vendería

Sin avances

Lo anterior fue confirmado por Olincer Valenzuela, quien se desempeña como administrador general del Rastro Municipal, quien dijo que no ha habido ningún avance en cuanto a la situación. “Cuando entré retomé el proceso que había para que el terreno fuera vendido, pero me topé con pared, ya que todo estaba a nombre del Ayuntamiento y nada a nombre del Rastro Municipal. Ese terreno fue donado al momento de descentralizarse el Rastro durante una sesión de cabildo en el 2001 o 2022, pero nunca se hicieron los trámites para que tuviera escrituras. No existe título de propiedad”, dijo.

Agregó que actualmente las instalaciones no cumplen con ninguna función, siendo estas usadas como un basurero clandestino, lo que atenta contra el bienestar de los ciudadanos. “Actualmente no se usa para nada que sea a favor de los ciudadanos, se buscaba venderlo para cubrir un adeudo con el Ayuntamiento en un 50 por ciento en cuanto a fondo de pensiones y jubilaciones, asimismo hacer adecuaciones y mejoras en el Rastro Municipal que funciona actualmente, así como dar equipamiento nuevo a los trabajadores.

Sin embargo este lugar es utilizado por malvivientes y se ha convertido en un posible foco de infección”, advirtió.

Detalló que mientras esté a nombre del Ayuntamiento este terreno queda a disposición de lo que las autoridades municipales decidan hacer. “Se tiene que etiquetar un recurso o donarlo para que sea un bien ante la sociedad, las personas incluso tienen miedo de desplazarse por la zona en las noches”, expresó.

Durante un sondeo realizado por TRIBUNA, algunos comerciantes y ciudadanos que transitaban por el lugar mencionaron que “el lugar está hecho una porquería, los malvivientes han hecho de las suyas aquí y está peligroso por muchas razones; la primera de ellas es que se drogan al interior y la segunda es que no es saludable que esté lleno de basura. Las autoridades deben hacer algo, lleva ya mucho tiempo así”, dijo uno de los comerciantes.

Fuente: Tribuna