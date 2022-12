Navojoa atraviesa por una crisis de empleo; jóvenes no buscan trabajar

Navojoa, Sonora.- El municipio de Navojoa atraviesa por una crisis de empleo, sin embargo, contrario a lo que se imagina, son las empresas las que incansablemente buscan mano de obra y no obtienen respuesta favorable.

Según las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), sólo el 63 por ciento de la población en la región es económicamente activa, mientras que la tasa de desocupación es aproximadamente del 3.7 por ciento, lo cual, mantiene en situación de pobreza a un gran número de familias en el municipio.

En la última Feria del Empleo en Navojoa, acudieron 25 empresas para ofrecer más de 500 vacantes de empleo, sin embargo, la respuesta de la ciudadanía interesada en encontrar un nuevo empleo antes de finalizar el año fue mínima.

Según Cámaras empresariales, el navojoense no ha mostrado interés por encontrar trabajo, pese a que históricamente se ha denunciado la falta de oportunidades, tanto para jóvenes, como para profesionistas.

Llamas Arechiga señaló que los distintos comercios e industrias de la localidad, acuden a las bolsas de trabajo en las Cámaras Empresariales, sin embargo, no logran cubrir su demanda de mano de obra, lo cual, afecta su productividad.

Como lo hemos dicho antes, realmente las empresas están buscando trabajadores, pero no sé qué está pasando, que las personas no salen a buscar empleo. Muchos de nuestros socios, recurren a nuestra bolsa de trabajo, pero realmente no tenemos esa oferta que ofrecerle, ya que no hay trabajadores buscando el empleo”, afirmó.