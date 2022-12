Sonora: Navojoa retrocede en protección a los derechos de los animales

Navojoa, Sonora.- Pese a los esfuerzos de los grupos de animalistas en la región, el municipio de Navojoa va en retroceso en cuanto al tema de protección a los derechos de los animales, debido al cierre del Centro de Atención Animal, lo cual, provoca que el problema de sobrepoblación, así como el de maltrato, incremente.

Según cifras proporcionadas por la Dirección de Salud Municipal, la ‘Perla del Mayo’ alberga a más de 40 mil canes, sin embargo, se tiene un estimado de que más de 20 mil perros se encuentran en situación de calle, lo cual significa, que uno de cada dos perros en Navojoa, se encuentra en situación de riesgo.

Durante las últimas semanas, se ha reportada la presencia de jaurías, en el primer cuadro de la ciudad, principalmente en el Mercado Municipal, donde además del problema de higiene que provoca la presencia del grupo de animales, algunos de ellos, se han comportado de manera agresiva hacia las personas.

Sin embargo, el funcionario municipal precisó que el problema de sobrepoblación animal no sólo es responsabilidad del Gobierno en turno, por lo que hizo el llamado a la ciudadanía a cooperar en los trabajos de protección hacia los animales en situación de calle.

El detalle es que nadie se hace cargo, somos 164 mil habitantes y de todos nosotros ¿no podemos con los 10 perritos que hay en el Mercado?, por ejemplo. Es ilógico que de los miles de habitantes que hay en Navojoa, al menos 10 personas no se animen a adoptarlos, la corresponsabilidad es mutua, no sólo es cuestión del Gobierno Municipal, la sociedad también debe de cuidar a sus animalitos”, afirmó.

Como parte de un Plan Piloto, Salud Municipal decidió cerrar las instalaciones del Centro de Atención Animal, inaugurado hace un par de años, para trasladar sus funciones al Centro de la Ciudad, por cuestiones de acercar los servicios a la población.

Sin embargo, animalistas, consideran el cierre del Centro como un retroceso a los esfuerzos realizados durante años, para garantizar la protección de los Derechos de los Animales.

El Gobierno no le toma importancia, no lo ve como un problema social que nos afecta a todos. El cierre es completamente un retroceso, porque no hay avances; no tiene caso que abras un Centro de Atención Animal si cuando vamos a denunciar de todas maneras no hacen nada, el cerrarlo nos da la pauta para saber que en verdad no les interesa resolver este problema”, aseguró Rosario Omaña, representante de los colectivos animalistas en Navojoa.