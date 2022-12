Ciudad Obregón: Vecinos de la Campestre reportan daño en vialidades por presencia de aguas residuales

Ciudad Obregón, Sonora.- Residentes de la colonia Campestre en Ciudad Obregón denunciaron que ante la constante presencia de aguas residuales sobre la acera norte del boulevard Ignacio Ramírez, en su cruce con la avenida Coahuila, la carpeta asfáltica se ha deteriorado, generando molestias entre residentes y ciudadanía en la zona.

Martha Velázquez, ciudadana, explicó que el flujo de agua se tiene a causa de empresa empacadora ubicada en la misma colonia, ya que el drenaje no es adecuado para la capacidad de desecho que maneja la empresa, ocasionando constantes drenajes colapsados.

Esta agua viene desde la Zacatecas, y hay días en que llega con un muy mal olor, a consecuencia de los desechos vertidos al drenaje por una empacadora, pero al no tener la capacidad el drenaje, pues se viene por todo el boulevard”, declaró.

Carlos Francisco Juárez, vecino de la colonia detalló que hace unas semanas, se había realizado el arreglo del crucero del boulevard Ramírez y la calle Coahuila, pero por el agua encharcada y la fuerte afluencia vehicular, se volvió a dañar la carpeta asfáltica.

Este problema es de hace daños, hemos reportado al municipio la problemática, pero no se ha logrado nada, no queremos que multen a la empresa, lo que queremos es que no hagan este tipo de práctica que afecta a los vecinos”, finalizó.